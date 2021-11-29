Eski hakem Deniz Çoban: "Galatasaray'ın penaltısını atladılar!"
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Çoban, Malatyaspor - Galatasaray maçında, hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltıyı es geçtiğini söyledi.
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Çoban, Malatyaspor - Galatasaray maçında konuk ekibin penaltısının atlandığını söyledi.
Fanatik gazetesindeki yorumunda Çoban şu ifadelere yer verdi:
"Dün akşam oynan maçta hakem açısından iki kritik pozisyon vardı. Maçın 34. dakikasında Sadık ceza sahası içinde risk alarak, kayarak topa doğru bir hamle yapıyor ve topa dokunmayı başarıyor. Sadık’ın temasından sonra Galatasaraylı oyuncudan seken top önüne doğru sekiyor. Galatasaraylı oyuncunun topa doğru hamle yapma şansı varken, dikkatsiz şekilde kayan Sadık, rakibinin hamle şansını bitiriyor.
Bu pozisyonda ben penaltı verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. 88. dakikada ise Galatasaray’ın golü faul gerekçesiyle iptal edildi. Bence de Diagne’nin Sadık’a müdahalesi faulü gerektiriyordu. İtmemiş olsa bile, uzaktan koşarak gelip, sabit şekilde bekleyen Sadık’a çarparak düşmesine sebep olmuştu. "
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