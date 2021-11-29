Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Özdamar oldu
Ligin son haftasının VAR odasında Ekrem Özdamar var.
Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Özdamar oldu.
Süper Lig'de hafta Göztepe - Fenerbahçe ile sona erecek.
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