Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Özdamar oldu

Ligin son haftasının VAR odasında Ekrem Özdamar var.

İHA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:00
Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Özdamar oldu
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Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Erkan Özdamar oldu.

Süper Lig'de hafta Göztepe - Fenerbahçe ile sona erecek.


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