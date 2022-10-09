Eski hakem Erman Toroğlu: 'Ünal Aysal, Fatih Terim için ceza istedi

09 Ekim 2022 Pazar, 16:36

Erman Toroğlu, Ünal Aysal'ın Galatasaray Başkanlığı döneminde TFF'den 'Fatih Terim'e okkalı bir ceza verin de kurtulalım' talebinde bulunduğunu söyledi.

A Spor'da konuşan Toroğlu, Ünal Aysal'ın Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst de yanındayken TFF'den Terim'e ceza istediğini ve bu bilginin kendisine Abdurrahim Albayrak tarafından anlatıldığını açıkladı.

İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri:

"ABDURRAHİM ALBAYRAK, ALİ DÜRÜST VAR, YUSUF GÜNAY YOKMUŞ"

"Geçen hafta 3 Galatasaraylı idarecinin ismini saymıştım. Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst. Bunların TFF'ye gidip Fatih Terim'in ceza alması sırasında TFF'ye 'Fatih Terim'e biraz fazla ceza verin de şu adamdan kurtulalım' dediğini Selim Soydan Ağabey'den duydum. O isim vermedi ama ben araştırdım. O akşam beni Yusuf Günay aradı. 'Erman hocam ben o işte yokum' dedi. Bir gazeteci bana taktı dedi. O gazetecinin ismini vermeyeceğim. Yusuf Başkan sana inanıyorum dedim ve haftaya bunu konuşacağım dedim"

"AYSAL, 'TERİM'E OKKALI BİR CEZA VERİN DE KURTULALIM' DEDİ"

"Ertesi sabah bir numara beni aradı, Abdurrahim Albayrak'tı arayan. Erman hocam sizi akşam dinledim ama şunun aslını ben anlatayım dedi ve anlattı. 'Yusuf Günay yoktu ben, Ali Dürüst ve Başkan Ünal Aysal vardık. TFF'ye gittik ve Fatih Terim ceza heyetine verilmişti o dönem. Ünal Başkan dedi ki; "Fatih Terim'e okkalı bir ceza verin de kurtulalım" dedi. Biz Ali Dürüst ile donduk kaldık. Çok bozulduk. Sonra görüşmeden çıktıktan sonra biz çok konuştuk Ünal Aysal'la' diye Albayrak bana. İşin aslı da ortaya çıkmış oldu."