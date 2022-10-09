Galatasaray'da Okan Buruk'tan farklı sistem denemeleri!
Süper Lig'in 9. haftasını BAY geçen Galatasaray'da 10. hafta karşılaşacakları Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını farklı bölgelerde denedi.
Ligde bu haftayı bay geçen Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından çift kale maç yapıldı. 30'ar dakikadan oynanan iki çift kale maçta zaman zaman kadrolar değişirken, sarı-kırmızılı oyuncular farklı mevkilerde de denendi.
Mertens 2'şer gol ve asistle dikkati çekerken, teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica ve Dries Mertens'i her iki kanatta da kullandı. Kazımcan Karataş ise iki maçta da sol bek mevkisinde oynarken, iyileşen Kerem Aktürkoğlu iki maçta da forma giydi.
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