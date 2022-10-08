Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz'a kanca

08 Ekim 2022 Cumartesi, 18:05

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş'tan İskoçya ekibi Rangers'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibinde istediği forma şansını bulamadı.

İskoçya Premier Ligi'nde 1, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında 1 ve lig kupasında 1 kez forma giyebilen Rıdvan Yılmaz 3 maçta 1 asist yapmasına rağmen beklenen şansı elde edemedi.

EZELİ RAKİP DEVREDE

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz'ın yeniden Türkiye'ye dönmesi gündeme geldi. Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için girişimlere başladığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Türk rotasyonunu güçlendirmek için Rıdvan Yılmaz'ı ocak transfer döneminde kadrosun katmak istiyor.

Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Quenn of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi.

OCAK AYINDA FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR!

Ancak ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor.