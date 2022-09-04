Eski hakem Sedat Kant hayatını kaybetti

04 Eylül 2022 Pazar, 15:13

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli hakem Sedat Kant'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Eski milli hakemlerimizden Sedat Kant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Sedat Kant'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sedat Kant'ın cenazesinin bugün ikindi vakti İstanbul Erenköy Zihni Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.