Eski hakem Selçuk Dereli, Galatasaray maçındaki kural hatasını değerlendirdi

09 Kasım 2021 Salı, 16:01

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova’yı konuk etti. 1-1 berabere biten karşılaşmada 90+1'de gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atılması gereken Lokomotiv Moskova oyuncusu Dmitri Jivoglyadov, mücadeleye devam etti. Galatasaray, kural hatası olduğu gerekçesiyle UEFA’ya başvuruda bulundu ve hükmen galibiyet, eğer kabul edilmezse maçın tekrarlanmasını istedi.

İşte Selçuk Dereli'nin konuya ilişkin görüşleri:

“Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında bir kural hatası yapıldı çok net. Burada herhangi bir sorun yok. Galatasaray da UEFA’ya itirazını yaptı. Daha önce bunun örnekleri Türkiye’de yaşanmıştı. 8 Kasım 2003’te oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe- Rizespor maçında hakem Ali Aydın, ikinci sarı kartı gösterdiği Rizesporlu oyuncuyu, kırmızı kartla çıkartmayınca oluşan kural hatası sebebiyle maçın tekrarına karar verilmişti. Galatasaray maçı da tekrar edilmeli mi? Edilmeli. Ancak UEFA, bu gibi durumlarda, özellikle maçın son bölümlerinde, son dakikalarında yapılan bu hata ile ilgili genel olarak maçı tekrar etmeme temayülü gösteriyor. Dolayısıyla, ben, UEFA’nın daha önce almış olduğu kararlara baktığımda, maçın tekrarını yapacağını zannetmiyorum, Galatasaray ne kadar itirazında haklı olsa da.”