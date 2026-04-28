Eski hakemden Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için flaş eleştiri: 'Kırmızı kartın sebebi Ederson mu, Yasin Kol mu?'

Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, katıldığı bir organizasyonun ardından konuştu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Yasin Kol'un performansını mercek altına alan Palabıyık, kırmızı kartın asıl sebebinin tartışmaya açık olduğunu belirtti.

Yasin Kol'un derbiye psikolojik olarak zor bir ortamda çıktığına dikkat çeken Palabıyık, sürecin daha ilk düdük çalmadan şekillendiğini öne sürdü.

Tecrübeli isim, "Aslında maç daha başlamadan dışarıda oynandı ve bitti. Yasin Kol ismi açıklandığından itibaren kamuoyunda kimse Yasin Kol ismini kabul etmedi. Yasin Kol maalesef maça bu ortamda başladı. Oyunun kontrolünü veya oyuncuların ona olan saygısını maalesef kartlarıyla göstermeye çalıştı. Oyuncular üzerinde otorite kurmak için kartlarını kullanmaya başladı" diye konuştu.

Maçtaki kart sayısına da değinen Palabıyık, karşılaşmada 11-12 sarı kart ve bir kırmızı kart çıktığını hatırlattı.

"KIRMIZI KARTIN SEBEBİ EDERSON MU, YASİN KOL MU?"

Ali Palabıyık, en çarpıcı değerlendirmesini Ederson'un ihracı üzerine yaptı. Sahadaki yabancı oyuncu yoğunluğuna işaret eden eski hakem, kırmızı kartın hakemin tutumuyla doğrudan bağlantılı olabileceğini savundu.

Palabıyık, "Kırmızı kartın sebebi Ederson mu, Yasin Kol mu? Onu tartışabiliriz. Burada hakem farklı şekilde yönetseydi belki de Ederson kırmızı kartla atılmayacaktı. Yasin Kol, İngilizce bilmediği için Türk oyuncularla yani 3-4 tane oyuncuyla saha içerisinde iletişim kurdu. Bu iletişimsizlik belki de Ederson'un ikinci sarı karttan kırmızı kartla atılmasına sebebiyet verdi. Ederson'u belki de sahada tutacak şey; hakemin ona iki cümle kurması, hakemin onu sakinleştirmesi, hakemin onu yerine geçirmesi olacaktı" sözlerini kullandı.

Eski hakem, MHK Başkanı'nın da benzer yönde değerlendirmelerde bulunduğunu, sahada yüzde 90'ın üzerinde yabancı futbolcu varken bu durumun ciddi bir handikap oluşturduğunu söyledi.

Palabıyık, "Burada maalesef iletişimle alakalı FIFA hakemi olmayan veya İngilizce bilmeyen Yasin Kol'un şanssızlığı oldu diyebilirim" dedi.

"BELKİ EDERSON CEZA BİLE ALMAYABİLİR"

Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson'a verilecek cezayı merakla takip ettiğini söyleyen Palabıyık, top artık PFDK'de olduğu için hakem raporunun belirleyici olacağını anlattı.

Brezilyalı kalecinin tepkisini büyük olasılıkla Portekizce dile getirdiğini hatırlatan deneyimli isim, "Hakemin raporunda ne yazdığı önemli. Hakem ne duydu, raporunda ne yazacak? Ederson muhtemelen Portekizce konuştu. Nasıl bir rapor bizi bekliyor bilmiyorum. Bunu herhalde Fenerbahçe camiası rapor geldikten sonra paylaşır" ifadelerini kullandı.

Cezanın boyutunun rapora bağlı olduğunu belirten Palabıyık, "Belki Ederson ceza bile almayabilir. Ne söylediğiyle ilgili kimsenin fikri yok, hakemin zaten yok. Bakalım ne yazılacak? Ağzını okuyarak da onunla ilgili bir yazım veya bir şey bulacaklarını zannetmiyorum. Ben de merakla bekliyorum nasıl bir ceza alacak" diye ekledi.

"KİMSENİN HAKEMLERE GÜVENİ KALMADI"

Sezon genelindeki hakem performanslarını da değerlendiren Palabıyık, tablonun iniş çıkışlarla dolu olduğunu söyledi.

Ona göre çok başarılı yönetimlerin yanında çok başarısız örnekler de mevcut. "Pozisyon bazlı gittiğimizde çok iyi hakemler var, çok vasatın altında kalan hakemler var. Pozisyondan pozisyona, maçtan maça değişiyor" diyen tecrübeli isim, gençleştirme politikasıyla birlikte güven sorununun derinleştiğine inanıyor.

Son 8 derbinin atama tablosunu örnek gösteren Palabıyık şu çarpıcı sözleri sarf etti:

"Türk futbolunda hiç kimsenin hakemlere güveni kalmadı. Biz bunu son 8 derbinin 6 tanesine Yasin Kol'un atanmasından anlıyoruz, diğer 2 derbiye FIFA kokartı olmayan diğer arkadaşların atanmasından anlıyoruz. Bizim ülkemizde 7 tane FIFA hakemimiz var ama derbileri yönetecek hakemimiz yok maalesef. Dünya Kupası'na da gidemiyoruz maalesef. Uzun bir süre de gidemeyecek gibi duruyoruz. Bu Türk hakemliği için ciddi bir sorun ve acilen çözülmesi gerekiyor."