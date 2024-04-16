Eski hakemler Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Kırmızı kart doğru mu?

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:12

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:12

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Eski hakemler karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

-Fatih Tekke'nin kırmızı kart ile oyundan atılma kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Bundan yıllar önce bir teknik adamın oyundan ihraç edilmesi için ya kaba bir davranışta bulunması gerekirdi, ya da fiziksel davranışta bulunurdu. Son dönemde hakeme artan itirazı önlemek için IFAB yeni bir kural çıkardı. Bir maç görevlisine itiraz etmek için teknik alanı terk ederseniz hakemin bu kuralı uygulaması var. Bu kitabın ortasından verilmiş bir karar. Fatih Tekke, teknik alanı terk ederek hakeme doğru gidiyor. Cihan Aydın da belli ki kural kitabını iyi incelemiş. Kötü sözcük kullanmasanız da ihraç edilirsiniz. Bu uygulamanın tüm teknik adamlara karşı uygulanması lazım."

Bahattin Duran: "Hakemin uygulaması doğru. Bunun konuşulma sebebi sezon başından beri tolerans gösterilmesidir. Sezon başından beri bu kural uygulansa çok doğru olurdu. Tabii ki hakemi eleştiremeyiz. Doğru olan bu. Fatih Tekke'nin bulunduğu yerden ofsaytı tespit etmesi çok zor."

Deniz Çoban: "Fatih Hoca VAR'ın kullanıldığını biliyor. Gol de olsa ofsayttan döneceğini biliyor. Alanyaspor yardımcı hocası çok kolay atıldı dedi. Oyun kuralları çok net. Teknik alanı terk edemezsiniz. Cihan Aydın'ı sezon başında Trabzonspor maçında gereğini yapmadığı için eleştirmiştik."

"SARI KARTI ATLAMIŞ"

-Ahmed Hassan'ın Nelsson'a yaptığı harekette sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Net bir sarı kart atlanılmış."

Bahattin Duran: "Bu hareket net sarı kart. Sarı kart gösterilmesi doğru olurdu."

Deniz Çoban: Açık bir sarı kartlık ihlal. Sarı kart verilmesi gerekirdi."

-Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu golde iptal kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Abdülkerim rakibinin üzerine binip defans yapmasını engelledi. Gol iptali doğru. Hakemin önü açıktı ve tereddütsüz kararını verdi."

Bahattin Duran: "Benim için de bu iptal kararı doğru. Abdülkerim rakibini engelleyerek yükselip, topu ağlara gönderiyor. Cihan Aydın doğru bir tespit ve zamanlama ile golü iptal ediyor.

Deniz Çoban: "Rakibinin üzerine zıplıyor. Açık bir faul. Hakemin kararı tebrik etmek lazım.

"NELSSON ELLE OYNUYOR MU?"

-34. dakikada Victor Nelsson'un elle oynaması var mı, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Doğal bir aksiyon içinde olan bir hamle. Topa kafayla vurmadıysa buna penaltı verilmesi gerekir. 2 açıdan bakıldığında kafaya hiç gelmemiş olabilir. Bir o kadar açıya baktığımızda kafadan gittiği görünüyor. VAR'ın ispat edeceği bir açı olmadığı için müdahale etmemesi doğru. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Top kola gelmeden önce kırılıyor gibi."

Bahattin Duran: "Benim gördüğüm az da olsa top kafasına değiyor ve doğal olmayan koluna geliyor. VAR açık ve bariz bir hata varsa karışabilir. Bu topun net olarak yalnızca eline geldiğini tespit edemezsiniz. Hakem ve VAR odasındakiler hislerle karar veremez. Penaltı yok ve oyunun kornerle başlaması doğru."

Deniz Çoban: "Kafasına gelmeden top direk eline geldiyse penaltı ama kafasından sekip eline geldiyse penaltı değil. Bazı açılardan direk eline geldiğini görüyorum. Bazı açılardan kafasından sekip eline geldiğini görüyorum."

"PENALTI YOK"

-Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Penaltı falan yok burada."

Bahattin Duran: Alanyalı oyuncunun eli Icardi'nin vücuduna temas ediyor ama bu normal. Tartışılacak bir pozisyon değil. Cihan Aydın'ı kararından dolayı kutluyorum."

Deniz Çoban: "Penaltı yok, devam kararı doğru."

-İkinci sarıdan kırmızı kart gören Leroy Fer'in ilk sarı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Topa böyle atlanmaz. Bunun gelişi zaten doğrudan sarı kart. Çok risklidir, bu tarz hareketlerde ayağın kırıldığı pozisyonlar olmuştur. Çok net sarı kart."

Bahattin Duran: "Hakemin kararı doğru. Sarı kart"

Deniz Çoban: "Barış Alper'e kontrolsüz bir faul var. Sarı kart doğru."

-Alanyaspor'un Efecan Karaca ile beklediği penaltıda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Penaltı yok, devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "Burada penaltı olmadığını düşünüyorum."

Deniz Çoban: "Bu pozisyonda hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum."

"KIRMIZI KART DOĞRU MU?"

-Leroy Fer'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılma kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Tartışmasız sarı kart. Geç kalınmış bir ayak var ve rakibine basıyor."

Bahattin Duran: "Hakemin kararı çok net. Sarı kart doğru."

Deniz Çoban: "Tartışmasız bir sarı kart. Fer yanlış hatırlamıyorsam 2 defa yanlış atılmıştı ama bu kez doğru atıldı."