Galatasaray tarihine adını yazdırdı: Okan Buruk'tan tarihi performans!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 22:17

Güncelleme: 15.04.2024 - 22:17

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'de arka arkaya 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 20 maçlık seri ile sarı kırmızılı ekibin başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, bu başarıyı yaşamıştı.