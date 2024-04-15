İlkin Aydın'ın rekoru Galatasaray'a yetmedi

Yayınlanma: 15.04.2024 - 19:24

Güncelleme: 15.04.2024 - 19:24

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off maçında Kuzeyboru, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seride durum 2-1'e gelerek Kuzeyboru ligi 5'inci, Galatasaray Daikin ise 6. sırada bitirdi.

İLKİN AYDIN REKOR KIRDI

Galatasaray'ın milli yıldızı İlkin Aydın, Sultanlar Ligi'nde rekor kırdı.

Kuzeyboru maçında 18 sayıyla oynayan 24 yaşındaki oyuncu, 451 sayı ile Sultanlar Ligi'nde 2013'ten beri bir sezonda en çok sayı üreten yerli smaçör oldu.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Kuzeyboru: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)

Galatasaray Daikin: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)

Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19

Süre: 100 dakika (20, 31, 23, 26)