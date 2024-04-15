İlkin Aydın'ın rekoru Galatasaray'a yetmedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü maçında Kuzeyboru, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 19:24
İlkin Aydın'ın rekoru Galatasaray'a yetmedi
Abone Ol google-news

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off maçında Kuzeyboru, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seride durum 2-1'e gelerek Kuzeyboru ligi 5'inci, Galatasaray Daikin ise 6. sırada bitirdi.

İLKİN AYDIN REKOR KIRDI

Galatasaray'ın milli yıldızı İlkin Aydın, Sultanlar Ligi'nde rekor kırdı.

Kuzeyboru maçında 18 sayıyla oynayan 24 yaşındaki oyuncu, 451 sayı ile Sultanlar Ligi'nde 2013'ten beri bir sezonda en çok sayı üreten yerli smaçör oldu.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Kuzeyboru: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)

Galatasaray Daikin: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)

Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19

Süre: 100 dakika (20, 31, 23, 26)


Galatasaray Daikin haberleri Kuzeyboru haberleri Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'da kombine yenileme ücretleri belli oldu

Galatasaray'da kombine yenileme ücretleri belli oldu
Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik!

Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Forma şansı bulamıyordu: Real Madrid taraftarlarından Arda Güler tepkisi!

Forma şansı bulamıyordu: Real Madrid taraftarlarından Arda Güler tepkisi!
Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu

Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu
Arda Turan'a İspanya'da şoke eden dava: '230 bin Euro'luk zarar verildi'

Arda Turan'a İspanya'da şoke eden dava: '230 bin Euro'luk zarar verildi'
93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı
Seda Akgül'den Hakan Ural'a: 'Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin'

Seda Akgül'den Hakan Ural'a: 'Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin'
Çankırı’daki Yapraklı Yaylası doğaseverleri bahar coşkusuyla ağırlıyor

Çankırı’daki Yapraklı Yaylası doğaseverleri bahar coşkusuyla ağırlıyor
Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!

Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
Açlık sınırı asgari ücrete dayandı

Açlık sınırı asgari ücrete dayandı