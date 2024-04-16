Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Ligde liderlik tesadüf değil'

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:48

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:48

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Genelde oyuna müdahale için 60’lı dakikaları bekleyen Okan Hoca, bu kez erken bir hamle yapıyor. Kaan ve Ziyech’i alıyor. Bu değişikliklerle pozisyon üretmekte kısır kalsa da Galatasaray rakibinin bütün paslarını kesmeyi onları kendi sahasına hapsetmeyi başarıyor. Aranan goller ise maçın adamı olan Barış Alper’in tamamen kendi çabasıyla yarattığı iki vuruştan (56 ve 72) ve de Ziyech’in 61’de ceza sahasının dışında vurduğu kusursuz şuttan geliyor. Paketi Icardi 83’te tamamlıyor. Galatasaray kendi kayıplarından bir kazanç yaratmayı başarıyor ve liderlik koltuğunda güvenle oturmaya devam ediyor. " (Cumhuriyet)

"MAÇIN YILDIZI OKAN BURUK"

Uğur Meleke: "Hamlelerıyle maçın yıldızı olan Okan Buruk’un yanına günün iyileri olarak birkaç isim daha eklemek mümkün: Nelsson, durum 0-0’ken yaptığı kritik müdahalelerle ön plana çıktı. İlk 45’te durağan görünen Kerem Demirbay, ikinci devrede üçüncü bölgeye peş peşe etkili girişlerle yine galibiyette önemli rollerdendi. 56’da ilk golde topu o getirdi, 58’de de bir kafası çizgiden çıkarıldı. Mertens her zamanki gibi her olumlu atağın içinde." (Hürriyet)

Osman Şenher: "Herhalde bu sezonun finali de Rams Arena’da olacak. Rüyamda görsem, Alanyaspor karşısında Galatasaray’ın bu kadar rahat galip geleceğini düşünmezdim. Sakın dört fark sizi aldatmasın... Icardi’nin atamadığı, Mertens’in direkten dönen ve kaçan bir sürü gol pozisyonu var. Düşünün Alanya iyi takım. Böyle bir takıma karşı Galatasaray bu kadar rahat gol pozisyonuna girip, rahat kazanıyorsa demek ki Fenerbahçe derbisine kadar bu böyle gidecek. O derbide kim galibiyeti hak ediyorsa bu sezonun şampiyonu olacak." (Milliyet)

"KADİFE AYAKLI ZIYECH"

Levent Tüzemen: "Ziyech tam bir kadife ayaklı dediğimiz futbolcu sınıfında... Kasımpaşa maçında Ziyech girdikten sonra G.Saray maça 'hakim' oldu ve kazandı. Alanya maçında da Ziyech'in girişi yine 'hakim'iyeti getirdi! Okan hoca Ziyech ile konuşmalı ve "Ne kadar oynamak istiyorsan o kadar oyna" demeli ve bu süreye göre görev vermeli. Ziyech-Kaan ikilisinin takıma sağladığı katkı, dökülen Kerem Demirbay'ı toparladı. Torreira'nın daha çok top kazanıp oyuna girmesini sağladı. İlk yarı Oğuz ile girdiği mücadelelerden yıpranan Köhn ikinci yarı hızlı ataklara katıldı hem de Oğuz'a geçit vermedi. Haftalar kısaldıkça, G.Saray kazandıkça Okan Buruk ve öğrencilerinin morali de tırmanıyor. Okan hocayı bir kez daha uyarıyorum; şampiyonluk yaşamış ve şampiyonluğa inanmış oyuncularla devam et." (Sabah)

Ömer Üründül: "İlk devre Galatasaray adeta 8 kişiyle mücadele etti. Alanyaspor, Galatasaray'ın bu zaafını yeterince değerlendiremedi. Buna rağmen etkili, gole yakın 3 atak girişimi var. Bunların hepsini müthiş hamlelerle Nelsson önledi ve galibiyetin birinci mimarı oldu. İkinci yarıya Kaan-Aurier değişikliği ve Ziyech- Kerem değişikliğiyle takım önce kendine geldi. Sonra Barış Alper ve Ziyech'ten gelen iki mükemmel gol ile önemli bir avantaj elde etti. Leroy Fer ikinci sarıdan kırmızı görünce zaten maç orada bitti. Mertens ve Kerem Demirbay çok iyi oynadılar. Köhn de rakibin etkili silahı Oğuz Aydın'ı biraz da hakem müsadesiyle tatlı sert etkisiz hale getirdi. Barış Alper'in 2 golü de çok güzeldi." (Sabah)

"LİGDE LİDERLİK TESADÜF DEĞİL"



Erman Toroğlu: "Hakem rahat maç yönetti. VAR ithal olunca kafalar rahatlamış gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'de maçları VAR'lar yönetiyorlardı. Şimdi de hakem kardeşlerimiz gelen VAR'ların paralarını tartışmaya başladılar. Sahada maç idare eden FIFA, bizde maç başı 20 bin TL alıyor. VAR ise 10 bin TL. Peki gelenlerin durumu nasıl? İthal VAR'lar masraflar hariç maç başı 1800 Euro alıyor. Yani 64 bin TL civarı. Eeeeee… Sağınız-solunuz oynamayacaktı, doğru işler yapacaktınız, yabancılar gelmeyecekti." (Sabah)

Ali Gültiken: "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Arkasında birçok şey var… Galatasaray iki sezondur üstüne koyarak inşa ettiği sürecin meyvelerini topluyor. Son 4 maçlarını kazanmış iki takımın ilk yarıdaki mücadelesi dengeyi işaret ederken Galatasaray kalite farkıyla ligde bulunduğu yerin tesadüf olmadığını ortaya koydu. Oyun sistemi, birlikte oynama kabiliyeti, takım reaksiyonu gibi birçok oyun özelliğini bu başarının içerisinde tek tek sıralayabiliriz. Fakat farkı yaratan şey, yine bireysel oyuncu kalitesini işaret ediyor. Galatasaray'da bu kalitelerin yanı sıra lider vasıflı olan birçok oyuncu da var. Bunların farklı maçlarda farklı isimlerle ön plana çıktığını gördük. Görmeye de devam ediyoruz." (Sabah)

"ONU TUTMAK ÇOK ZOR OLACAK"



Evren Turhan: "İkinci yarıda bambaşka bir Galatasaray izledik. Özellikle Barış Alper ve Ziyech müthiş gollere imza attı. İlk yarı kötü bir G.Saray vardı ama ikinci yarıda müthiş oynadı. Şampiyonluğa giden yolda kaliteli oyuncularla maçı çözersin. Teknik direktörün de şampiyon hoca olursa bu tip maçlarda istediğini alırsın. Şampiyonluk yolunda en değerli 3 puanı aldı Galatasaray." (Takvim)

Mehmet Topal: "Barış Alper, bütün teknik adamların aradığı, istediği bir oyuncu. Bu performansını sürdürürse tutmak zor gibi görünüyor. Galatasaray elinde tutamaz."

"1-0'I KABUL EDERDİ AMA..."

İlker Yağcıoğlu: "Okan Buruk'a maç öncesi 1-0 olsun maça çıkmayın deselerdi herhalde kabul ederdi ama maç bambaşka bir oyun ortaya çıktı. Galatasaray bu sıcakta çok önemli bir 3 puan aldı ve döndü."

Mehmet Özdilek: Barış Alper'in attığı ilk gol müthişti. İkinci golü kopya goldü zaten. Alanyaspor iyi oynuyor gibi gözüküyor ama görüntüde yok. Galatasaray'a vasat diyorsun ama ikinci yarı gördük. Ben Ziyech topu ayağına aldığı an golü attı dedim. Sezon beşında Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Galatasaray'da ise Barış Alper'i asla 11'e yazmazdık. Şimdi geldikleri yere bakar mısınız?"