Eski hakemler, Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi: 'Yanlış bir yorum olduğunu düşünüyorum'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Başakşehir'i El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

42. DAKİKA | El Bilal Toure'nin penaltı beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Doğal konumdaki koluna geliyor. Devamında yardımcı hakemin ofsayt bayrağı geliyor. Doğru bir karar. Herhangi bir ihlal yok.

Bülent Yıldırım: Hiçbir şüphem yok. Oyuncu doğal şekilde kapanmış. Kola temas kaçınılmaz. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bu maçta buna benzer çok pozisyon oldu. Doğru karar.

48. DAKİKA | Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Herhangi bir ihlal yok. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Her ne kadar Başakşehirli oyuncu vücudunu kullanıp omuzunu kullansa da üstte el kol hamlesi yok. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Ben de aynı fikirdeyim.

62.DAKİKA | Başakşehir'in penaltı beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Deniz Türüç topa vurduktan sonra Beşiktaşlı oyuncu kafasıyla bilerek oynuyor. Takım arkadaşının doğal konumdaki eline çarpıyor. Vücuduna yapışık olan eline geliyor. Diğer eline gelse dahi devamdı.

Bülent Yıldırım: Demir Ege'nin eli doğal konumda. Ele temas var ama ihlal değil.

Deniz Çoban: Aynı gerekçelerle ben de penaltı olmadığını düşünüyorum.

81.DAKİKA | Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Cengiz topa vurduğunda Başakşehirli oyuncunun ellerini ancak bu kadar doğal konumda olabilir. Yani çok yakın mesafeden olabilecek en doğal şekilde. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararında şüphe söz konusu değil. Eli gövdesinden açık değil. Top çarptıktan sonra kol savruluyor. Yakın mesafe, doğru karar.

Deniz Çoban: Net doğru. Doğal konum. İhlal değil.

89. DAKİKA | Ba'nın gördüğü kırmızı kart

Bahattin Duran: İkinci sarı kartı doğru bulmuyorum. Ba'nın vakit geçirmek gibi bir amacı olsa hiç oraya gitmez ki. Top, reklam panolarına çarpıp geri geliyor. Ba, topu dışarıdan alıp sahaya koysaydı farklı yorumlanabilirdi. Ben bunun oturmadığını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Burada oyunun hikayesine baktığımızda hakem oraya doğru gidiyor. Oyunun hızlanmasını istiyor. Sahada iki tane top var, oyun alanına geliyor. Ba'nın bundan haberi var mı? Soru bir. Ba'nın haberi olsa çok şey değişecek. Hangisi maç topu? Özetle yanlış bir yorum olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir yorum yaptığını düşünüyorum hakemin.

Deniz Çoban: Bu çok zorlama bir zaman geçirme olur. Asıl önemli olan bir oyuncuyu eksiltecekseniz, tartışmasız bir ihlal olmalı. Hakem, zaman geçiriyorsun diye ihraç etti ya, kim daha çok zaman geçirdi? Oyuncunun çıkması, oyunun tekrar başlaması... Hakem zaman kaybına sebep oldu.

90+4' | Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı

Bahattin Duran: Burada her iki oyuncu da yerde kaldı. Başakşehirli oyuncu Orkun'un üzerine düştü. Can havliyle dönüyor. İki farklı yorum olabilir. Dönerken yanlışlıkla ayağı yüzüne gelmiş ya da şiddetli şekilde vurdu diyen olabilir. Orkun'un niyetini okumakla ilgili. Hakem bunu geldi ve gösterdi. Orkun'un bu hareketinin şiddetli hareket olduğunu düşüyorum dedi ve kırmızı kart gösterdi. Hakem kararına saygı duyarım bu pozisyonda kırmızı kart olduğunu düşünmesem de. Sarı karta yakınım. VAR müdahalesi yanlış.

Bülent Yıldırım: VAR müdahalesine doğru deme şansım yok. Orkun'un yaptığı hamle nitelikli olsa tamam. VAR hakemi, hakem yerine yorum yaptı. Müdahale etmemesi gerekiyordu. Dönerken de reaktif bir şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem kararı olsa saygı duyardım ancak VAR'ın müdahale çıtasının çok aşağıda kaldığını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Başakşehirli oyuncu bilerek yapıyor gibi geliyor. Bilerek yapıyorsa Orkun'u sakatlamaya yönelik hareket olur. Orkun acı içinde kıvranıyor. Hakem burada Orkun'a sarı gösterdi, neden gösterdi? Önemli olan bu. Rakibine yaptığı müdahaleden gösterdiyse VAR kararına katılmıyorum. Gerginliği başlatan veya büyüten oyuncu diye gösterdiyse müdahale etmesine itiraz etmem. Orkun'un darbesi bana göre göz ardı edilebilecek bir darbe değil. Hakem bunu görmemişse VAR müdahalesi ve kırmızı kart doğru. Eğer hakem bunu görmüş, sarı vermişse VAR yanlış. Bana göre bu harekette Orkun'a kırmızı kart çıkması gerektiğini düşünüyorum.