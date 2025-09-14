Spor yazarları, Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı: 'Beşiktaş’a hoş geldin Cengiz'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 yendi. Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini ve performansını yorumladı.

"RİSKLİ OYUN, 3 PUAN"

Adnan Dinçer: "Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir karşısında coşkulu oynadı. Hücumda keyif verdi. Cerny, Toure, Rafa, Abraham, Orkun oyun kalitesini yükselten isimler. Ancak iyi hücum ederken savunmayı unuttu Kartal. Merkezi boş bıraktı, stoperler, Başakşehirli oyuncularla çoğu kez bire bir kaldı. Her sonuca açık bu riskli oyun, yeni transfer Cengiz Ünder’in golüyle Beşiktaş’a 3 puanı getirdi. Kartal üstündeki ölü toprağını attı." (Cumhuriyet)

BÜYÜK TAKIM BÖYLE OYNAR!

Güntekin Onay: "El Bilal Toure çok şık bir gole imza attı, çalışkan ve hareketli. Öz güveni arttıkça daha da faydalı olacaktır. Kayserispor’dan gelen Gökhan Sazdağı da ilk maçında hatasızdı. Sanki yıllardır bu formayı giyiyormuşçasına pozisyonunu ve formayı hiç yadırgamadı. Sergen Yalçın oyuncuları, futbolcular da Sergen Yalçın’ı tanıdıkça Beşiktaş’ın oyunu gelişecek. Dün siyah beyazlılar açısından 3 puan kadar sevindirici olan Cerny, Toure ve Cengiz’in skor katkısı yapmış olmaları." (Hürriyet)

"NE MAÇ OLDU AMA!"

Bilal Meşe: "Sergen Yalçın, belli ki gözünü karartmış, Kartal’ı yeniden kanatlandırmak istiyor! Nasıl mı? Çıkardığı on bire bakın yeter... Çok koşan, pres yapan, temaslı oynayan, mücadele eden takımın karşılığı ofansif sistemdir! Ne var ki ofansif oynarken, savunmayı unutmayacaksınız!" (Milliyet)

"BUNUN İÇİN Mİ HARCAMA YAPILDI?"

Cem Dizdar: "Neticede; Sergen Yalçın takımın başındaki ikinci maçında Beşiktaş izlenir bir oyun inşa etmekten uzaktı. İş, kaza golüne kalmışsa da yapılmamış idman, çoğaltılmamış antrenmanın yokluğu hayli belirgindi Beşiktaş’ta… Nihayet maçı Beşiktaş adına kurtaran gol, Sergen Yalçın’ın yıldız adayı (!) Cengiz Ünder’in Demir Ege Tıknaz ortasına kafa vuruşundan geldi. Yani… Futbol hala mucizelere ve mucize peşinde koşan sihirbazlara muhtaç."(Fanatik)

"BEŞİKTAŞ’A HOŞ GELDİN CENGİZ"

Ali Gültiken: "Cengiz geçmişte çok önemli kariyerlere sahip bir oyuncu olarak Beşiktaş formasını sahiplendiği andan itibaren de takımının kaderini değiştiren isim oldu. Bu tür süreçler çok kritik önemler içeriyor. Ligin başında Sergen hocayla beraber Beşiktaş'ın en az kayıpla devam etmesi çok değerli. Gelen oyuncuların skora katkı yapması da bir kat daha değerli." (Sabah)