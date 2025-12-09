Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski hakemler Beşiktaş - Gaziantep FK maçını değerlendirdi: Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

9.12.2025 09:16:00
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemler, Beşiktaş'ın sahasında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Gaziantep FK'nın ilk golü öncesinde ofsayt var mı?

Bülent Yıldırım: "Teknolojiye güvenmek zorundayım, gözüm beni yanıltıyor olabilir. Sistem ofsayt değil diyorsa öyledir."

Deniz Çoban: "Bu görüntüye göre bence bu pozisyon hizada ve hizada ofsayt olmuyor zaten, karar doğru."

Bahattin Duran: "3 boyutlu animasyona göre pozisyon net, ofsayt değil. Kamere görüntüleri yayıcı kuruluşa değil, VAR sistemine ait."

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar faul yani net penaltı. VAR için de yeterli kanıt var." 

Deniz Çoban: "Kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun topa vurmasını engelliyor. Bence penaltı. Ancak VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil."

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru değil bence de net penaltı. VAR müdahale edemez."

Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: "Ersin gelmiş kontrolsüz şekilde rakibine koluyla vurmuş. Topla da oynayamamış. Oyuncu olduğu yerde zıplarken Ersin ona gelmiş çarpmış. Bundan daha net penaltı var mı? İşte VAR buna karışacak. Hakem tamamen yanlış bir karar vermiş."

Bülent Yıldırım: "Pozisyon net penaltı. Ersin dağınık şekilde çıkmış, topla da oynayamamış. Rakibe bam diye vurmuş. Penaltı ve VAR müdahalesi gerekir."

Bahattin Duran: "Çok net, tartışmamsız. Kaleci topla oynayamadı geldi kontrolsüz bir şekilde Tayyip Talha'ya faul yaptı. Penaltı, sarı kart, VAR müdahalesi mutlaka olmalıydı."

