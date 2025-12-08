Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep FK maçı sonrası... Beşiktaş'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 4 soru!

Gaziantep FK maçı sonrası... Beşiktaş'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 4 soru!

8.12.2025 23:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gaziantep FK maçı sonrası... Beşiktaş'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 4 soru!

Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, maçın ardından bir açıklama yayımladı. Beşiktaş Kulübü açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na dört soru yöneltti.

Beşiktaş, 2-2 biten Gaziantep FK maçının ardından bir açıklama yaptı.

Hakem yönetimine tepki gösteren siyah-beyazlılar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.

Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva'nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

"Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım" dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

"Gerekeni yapacağım" dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu'nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

İlgili Konular: #beşiktaş #TFF #serdal adalı #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

Orkun Kökçü'den özeleştiri: 'Böyle maçları kazanamazsan...'
Orkun Kökçü'den özeleştiri: 'Böyle maçları kazanamazsan...' Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta milli oyuncu Orkun Kökçü maçın ardından görüşlerini aktardı.
Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı açıklaması: 'Kazanmak için kaç pozisyona girmemiz gerekiyor?'
Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı açıklaması: 'Kazanmak için kaç pozisyona girmemiz gerekiyor?' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Gaziantep FK maçının ardından görüşlerini aktardı.
Beşiktaşlı Vaclav Cerny: 'İç saha maçlarını kazanmalıyız'
Beşiktaşlı Vaclav Cerny: 'İç saha maçlarını kazanmalıyız' Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Çek oyuncu Vaclav Cerny, maçın ardından görüşlerini aktardı.