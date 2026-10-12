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Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'
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Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'

12.10.2026 09:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'

Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 yendiği maçın ardından eski hakemler, karşılaşmadaki kararları değerlendirdi.

Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'

Beşiktaş, milli ara dönüşünde sahasında Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Mücadelede ilk yarıda gelen gollerle Beşiktaş 2-1 kazandı.

Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'

Yayıncı kuruluşta yayınlanan "Trio" programında eski hakemler Seçim Demirel, Aleks Taşçıoğlu ve Bülent Yıldırım zorlu mücadelenin tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını yorumladılar.

Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'

29. dakikada Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Benim için penaltıda hiçbir şüphe yok. Sol eliyle boyundan başlayarak aşağı doğru çekiyor. Sağ eliyle de başka yerden tutmuş. Bu böyle 'sana göre bana göre' bir pozisyon değil. Net penaltı. Yer alma mücadelesi şeklinde başlıyor ardından Tayfur Bingöl net şekilde Djalo'yu bozuyor."

Aleks Taşçıoğlu: "Tayfur Bingöl yer alma ile başlıyor ancak devamında Djalo topa çıkmak istiyor, Tayfur onu oynatmamak için boynundan ve formasında çekiyor, topa yükselmesini engelliyor. Net şekilde penaltı."

Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'

48. dakikada Nübel'in Metehan'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Aleks Taşçıoğlu: "Nübel, Metehan'ın ayağını iki eliyle çok net kavradı. Metehan'ın topa hamle yapması kısıtlanıyor. Net bir penaltı ve ardından Kırmızı kart verilmeliydi. VAR kesinlikle devreye girmeliydi."

Bülent Yıldırım: "Metehan'ın kaleciye faulü yok. Nübel rakibinin ayağını iki eliyle birden tutarak topa vurmasını engelliyor. Kalecinin müdahalesinde topla oynama niyeti yok. Karar penaltı ve kırmızı kart olmalıydı."

Seçim Demirel: "Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart. VAR'ın mutlaka müdahale etmesi gerekiyordu. Hakemin durduğu açı nedeniyle bu müdahaleyi yerinde görmesi imkansıza yakındı."

Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'

82. dakikada Kocaelispor stoperi Emir Ortakaya'nın Dusan Vlahovic'e topsuz alanda müdahalesi var mı?

Bülent Yıldırım: "Aynı ikili birkaç dakika önce yine yan yana gelmişti. Hakem uyarmalıydı. Top için mücadele yok. Sol avuç kol kural dışı kullanılarak net kural dışı bir hareket yapılıyor. Emir'in boyuna doğru kuvvetle yaptığı el kol karışık hamle, dışarı başlayıp içeride devam eden hareket, sarı kart cepte, bu ihlal her şekilde top oyunda olduğu için yapıldığı için sportmenliğe aykırı hareket oluştu. İçerde mi dışarda mı? VAR'ın müdahale etmesi lazımdı. Penaltı ve en az sarı kart."

Aleks Taşçıoğlu: "Dışarda başlayıp içerde devam eden bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Hareket teknik olarak penaltı. Boyun altından çekme ile vurma arası bir müdahale. VAR'ın mutlaka devreye girmesi ve hakeme bu kararı verdirmesi gerekirdi."

Seçim Demirel: "Ellerin kolların kuralsız kullanımı değil. O el yüze geliyor. Kural dışı müdahale. Topla ilgili bir ikili mücadele yok. Çok masum görmüyorum."

Eski hakemler Beşiktaş - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Pozisyon net bir penaltı ve kırmızı kart'

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımla "Yoruma açık değil" sözleriyle penaltı beklediğini duyurduğu 53. dakikada Onur Öztonga ile Vlahovic arasındaki pozisyonda penaltı var mı?

Aleks Taşçıoğlu: "Elimizdeki bütün açılara görüntülere baktığımızda Kocaelisporlu oyuncunun Vlahovic'e karşı kontrolsüz bir hareketi, şiddetli müdahalesini göremiyorum. Bir ihlal olduğunu söylemem bu açılardan zor."

Bülent Yıldırım: "Bütün kameraları taradık, düşen oyuncuların zeminden kalktıklarını gördük, Onur'un yerde bir müdahalesi yakalayamamışız. Dusan önce kaburgasını ardından baldırını tutuyor. Onun bir darbe aldığını hiçbir açıdan kanıtlayamıyorum. Var ya da yok diyemiyorum. O yüzden hakeme bırakıyorum."

Seçim Demirel: "Farklı bir şey söyleyemiyorum çünkü kanıtlayamıyorum. Saha kararını destekliyorum."

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