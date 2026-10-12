Spor yazarları Beşiktaş - Kocaelispor maçını değerlendirdi: 'Italiano'nun ders çıkarması gereken bir karşılaşma'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Spor yazarları, karşılaşmanın ardıdan siyah-beyazlı takımın performansını ve 90 dakikayı değerlendirdi.

"KAZASIZ DÖNDÜ" Gülengül Altınsay: "Beşiktaş’ın futbolu zevk veriyor. Skor ne olursa olsun. Hücum iştahı ile oynuyor, tempolu oynuyor, çok mücadele ediyor. Ve her geçen gün uyum kazanıyor. Bu yüzden alakasız yerlerde milli maçlara çıkmış 17 futbolcusu olmasına rağmen Kocaeli gibi sert bir takıma karşı da bocalamıyor. Güzel bir paslaşmayla erken de gol buluyor Kartal ama Nübel’in kısa düşen topu rakip oyuncunun önüne düşünce skor eşitleniyor. Sonra bir penaltı golü imdadına yetişiyor. Ne ki bu skor 3 puan için yeterli değil. Çünkü Kocaeli’nin de net pozisyonları var. Ayrıca Siyah-Beyazlılar 60’tan sonra güçten düşüyor. Ve 70’te yapılan oyuncu değişiklikleri skoru korumaya yönelik. Vlahovic’in 83’te boynuna gelen el de önemsiz sayılınca Beşiktaş iyi başladığı ama durgun bitirdiği maçı kazasız atlatıyor." (Cumhuriyet)

"İLK YARIDAKİ OYUN TAMAM!" Güntekin Onay: "İlk 45 dakikada sağ kanadı Amir Murillo ve Vaclav Cerny ile çok etkili kullanan Beşiktaş, golü ve pozisyonları da o kanattan buldu. İlk kez 11’de başlayan Fabio Miretti, teknik kalitesi ve oyun zekası yüksek bir oyuncu. Dayanıklılığı da yüksek. Beşiktaş’ın orta alan rotasyonunda bu tarz bir oyuncuya şiddetle ihtiyacı var ve yoğun maç takviminde Fabio Miretti, Wilfred N’didi ve Junior Olaitan’ın formda olmaları Vincenzo İtaliano için bir şans. Ayrıca Beşiktaş’ta 20 yaşındaki genç İlhan Fakılı da her maç üzerine koyarak aşama kaydetmeye devam ediyor. Dün direkten dönen şutu öncesi attığı çalım da çok şık idi. Bundan sonra zorlu ve yoğun bir fikstür var. Perşembe günü Hoffenheim, ardından Trabzonspor deplasmanı. Vincenzo İtaliano’nun tercihleri ve kadroda yapacağı rotasyon bu 2 maç için belirleyici olacak. Beşiktaş, Marsilya’yı yenerek başladı ve Avrupa’da kredisi var, Hoffenheim maçında İtaliano’dan ciddi bir rotasyon bekliyorum." (Hürriyet)

"SAHADA FUTBOL, KAZANAN BEŞİKTAŞ" Bilal Meşe: "Hep söyledim, yazdım, çizdim; Cerny, Kartal’ın gizli kahramanıdır. Orkun Kökçü’ye yaptığı asisti sanırım herkes gördü. Belki göze hoş gelen futbol oynamıyor, ama bir görev adamıdır. Nazara geldi, sakatlandı, yerini İlhan’a bıraktı. Valla, gözlerimizin pası silindi, futbola doyduk. Üretilenler, atılamayanlar, direkten dönenler, ne ararsanız vardı dünkü mücadelede. Metehan, sıfırdan topu üst ağlara atabilir mi? Attı valla! İlhan vurdu, yan direkten döndü, Trossard, cezaalanı içinde iki kez denedi, Serhat gole izin vermedi." (Milliyet)

"45 DAKİKA YETTİ" Halil Özer: "İlk yarı Beşiktaş tempoyu tam olarak ilk 45 dakikaya yaymasa da etkili olduğu dönemler skoru yakalamasını bildi. Özellikle 2. gol tam zamanında geldi. Kocaelispor tam beraberliği yakalamışken yediği bu golle istediği momentumu yakalayamadı. 2. yarı ise ilk yarının aksine özellikle izleyiciler için büyük sıkıntı içinde geçti. Hani tribünü 46. dakikada terk etsen hiçbir şey kaybetmezdin. Sadece İlhan’ın direkten dönen topu ve ardından Trossard’ın kaleciyi nişanladığı iki top dışında dikkat ve ilgi çeken bir an bile olmadı. 90 dakikaya baktığınızda Orkun bence sahanın en iyisi olurken, Djalo da takımını sürükleyen bir sigorta oyuncuydu." (Milliyet)

"YALNIZCA BİR GALİBİYET DEĞİL!" Murat Özbostan: "Kocaeli deplasmanda 2-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı, mücadeleyi bırakmadı. İkinci yarıda da beraberlik golü için baskı kurdular. Kontrataklarda ve duran toplarda tehlike yarattılar. Beşiktaş ise farkı açıp rahatlamak istedi ancak son vuruşlarda zaman zaman aceleci davrandı. Rakibin direnci arttıkça daha kontrollü oynamayı tercih etti. Aslında maçın özeti de burada yatıyor: Beşiktaş kalite üstünlüğüyle, Kocaelispor ise mücadele gücüyle ayakta kaldı. Siyah-beyazlılar oyunun genelinde daha ağır basan taraftı ancak savunmadaki sorunları nedeniyle maçı erkenden koparamadı. Kocaelispor'un ortaya koyduğu direnç de karşılaşmayı son ana kadar canlı tuttu. Beşiktaş için bu üç puan, zirve yarışında yalnızca bir galibiyetten ibaret değil. Böyle haftalarda kazanmak kadar, kazanırken oyunun kontrolünü kaybetmemek de önemli." (Sabah)

"DERS ALINACAK MAÇ" Ömer Üründül: "Aslında bu maç Italiano'nun ders çıkarması gereken bir karşılaşma. Çünkü önünde Hoffenheim ve Trabzonspor maçları var. Bilhassa defans bloğunda her zaman iyi oynayan iki bek de stoperler de iyi değildi. Bu yüzden Avrupa Ligi mücadelesine çok dikkat edilmesi gerekir. Bana göre Olaitan'a Beşiktaş'ın şu anda çok ihtiyacı var." (Sabah)

"SORUNLAR VAR" Fatih Doğan: "Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kadar, golcüsüne yapılan müdahalede neden düdük çalınmadığı da tartışılmalı. Hakemlikte ölçü formaya göre değil, pozisyonun kendisine göre belirlenir. VAR'ın bulunduğu bir oyunda bu tür kararlar dikkatli incelenmeli. Kocaelispor'un direnci, Beşiktaş'ın savunma ve oyun kontrolü sorunlarını görünür kıldı. Sonuçta Beşiktaş kazandı. Fakat her galibiyet, her sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. İtaliano için asıl mesele, tabelanın arkasındaki eksikleri görmek." (Sabah)