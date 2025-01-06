Eski hakemler Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi: 'Disiplin anlamında başarısız'
Eski hakemler, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, Hatayspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, beIN SPORTS'ta maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Kilama'nın Tadic'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Gelişi, kramponuyla kavala temasa, ayağa acımasız basması sebebiyle kontrolsüz faulün tüm unsurlarını içermekte. Net sarı kart.
- Deniz Çoban: Sarı kartın sınırlarını zorluyor. Bir sarı kartın 15. saniyesi 90+5. dakikası fark etmez. Taze FIFA kokartlı hakemimiz, oyuna tam konsantre başlaması gerekiyor. Pozisyonu görmekten daha çok çabası top bana değmesin. Kaçmaması gereken bir pozisyon.
- Bahattin Duran: Fenerbahçe lehine faul verilmeliydi ve Kilama sarı kart görmeliydi.
28. dakikada Djiku'nun eline koluna geliyor mu, ihlal mi?
- Deniz Çoban: Burada Djiku'nun elinin üzerine temas ettiğini görüyorum topun, bileğine. Djiku tek başına yükselmiş olsa topa, önünde rakibi ya da kendi arkadaşı olmasa, bu kol burada asılı kalsa top üzerine düşse sakarlık yaptı, topu görüyor, ihlal ve penaltı derim. Hareketin doğası gereği bu kolunu aşağı indirme şansı yok. Kolu arkadaşının omzunda. Bilerek elle oynadı deme şansım yok. Devam kararı doğru.
- Bülent Yıldırım: Top elden önce Djiku'nun kafasına geldi. Herhangi bir ihlal söz konusu değil. Oyun kuralı kitabında ne diyor, ekstra genişletme durumu yok elini, doğal konumda el.
- Bahattin Duran: Elini indirebilir mi, neden indiremiyor, Djiku havaya çıkınca eli En-Nesyri'nin önce yüzüne sonra omzuna geliyor. Elini aşağı indirme şansı yok. Devam kararı doğru.
Kamil Ahmet'in Osayi'ye yaptığı harekette devam kararı doğru mu?
- Deniz Çoban: Hiç karar vermedi hakem arkadaşımız, oyunu devam ettirdi. Sportmenlik dışı bir hamle. Sarı kart olmalıydı. Hakem oyunu devam ettirdi.
- Bülent Yıldırım: Kamil Ahmet'in sol ayağı teşebbüs aşamasında kaldı. Ayak oturmadı. Sol ayak kenarı geldi, sağ ayağı gelmedi. Gelse yüzde yüz kırmızı kart. Teşebbüs aşamasında aldı ama sarı kart verilmeliydi. Atlandı.
- Bahattin Duran: Kamil Ahmet'in yaptığı faul. Oyun durduğu esnada Kamil Ahmet'in net sarı kart görmesi lazımdı.
Lamine Diack'ın Fred'e yaptığı faulde kart gerekir miydi?
- Bülent Yıldırım: Diack'ın ayağı Fred'in tendonunu sıyırıp ayağına bastı. Bu sarı kart değilse ne sarı kart? Net bir sarı kart. Bu benim sübjektif görüşüm, Fred bu maçta dayak yedi.
- Deniz Çoban: Siz bu sarı kartı atladığınız için oyun 4 dakika durdu. Oyuncular birbirine girdi. Başka tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Bir sarı kart nelere mal oldu.
- Bahattin Duran: Net sarı karttı.
Aboubakar ve Fred arasında yaşanan olayda gösterilen sarı kartın rengi doğru mu?
- Deniz Çoban: Hakem, hepimizden daha iyi gördü bu pozisyonu. Yarım metre mesafe, göz hizasında. Aboubakar kafasıyla vuruyorsa, şiddeti göz ardı edilemeyecek kadar düşük değilse... Kırmızı kart olmalıydı! İlk gördüğüm açıdan vuruyor görüyorum. Fred ve Aboubakar açısından eşit cezalandırma var mı? Aboubakar sarı kart görüyor, Fred de görüyor. Fred hiçbir şey yapmadı. Aboubakar gidip bir şey yapıyor Fred'e. Devamında Aboubakar, hakeme minnet duygusunu gösterdi. Aboubakar hakeme niye minnet duygusunu gösteriyor?
- Bülent Yıldırım: İttirme değil bu, şiddetli müdahale, kafa darbesi. Azına çoğuna bakmam, çok basit Aboubakar'ı atacaksın. İki tane sarı kart verip de Aboubakar'dan şükran dinlemeyeceksin. Tolere edilebilir bir şey değil bu. Kırmızı kart verilmeliydi.
- Bahattin Duran: Hem Fred hem Aboubakar sarı kart gördü, adil olmadı. Bu pozisyonda Fred, sportmenlik dışı hareketten sarı kart gördü. Aboubakar, minnet gösterdi hakeme. Şükran gösterdi. Hem özür diledi hem teşekkür etti. Fred sarı kart, Aboubakar kırmızı kart.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?
- Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru.
- Bülent Yıldırım: Penaltıda şüphe yok.
- Bahattin Duran: Penaltı ve sarı kart kararı doğru.
Oğuzhan Çakır'ın maç karnesi: 15 faul, 7 sarı kart.
- Deniz Çoban: 5 pozisyonda sarı kart olmalıydı. Disiplin anlamında başarısız.
Etiketler: #fenerbahçe #hatayspor #hakem
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