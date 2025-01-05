Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği maçta sarı kart gören Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü.

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 20:33

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler, En-Nesyri'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

KONYASPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, 55. dakikada sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu, ligin 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.


Etiketler: #fenerbahçe #Sofyan Amrabat #konyaspor #hatayspor

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