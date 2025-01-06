Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını yorumladı: 'Ya Edin Dzeko olmasaydı?'
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"HAVLU ATMIŞLAR"
Hilmi Türkay: F.Bahçe’nin işi çok zor. Maç öncesi “Yönetim istifa” sesleri, maç başlıyor aynısı, skor 1-1 oluyor yine devam! Tribünler haklı. Takım bir şey oynamıyor. Bir penaltı kaçırmasına rağmen Dzeko ve her yere koşan Amrabat dışında diğer futbolcular havlu atmış! Bu işin bittiğini kabullenmiş gibiler. İnsan biraz yüreğini ortaya koyar. Taraftarlar futbol görmek istiyor, mücadele bekliyor. Ne zaman olacak merak ediyorum. Şu ana dek göremedim de! Bazıları hakemi suçluyor. Tamam hatalar çok ama siz bırakın hakemi, kendi işinizi doğru yapın yeter. Hatay karşısında zorla kazanıyorsunuz. İyi gitmeyen çok şey var. Haftalar ilerledikçe her şey gün yüzüne çıkacak. (Cumhuriyet)
"ENTERASAN BİR 3-4-1-2 DENEMESİ
Uğur Meleke: Bu Hatayspor’un tabii ki Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı gerçek bir sınav olduğunu söylemek güç. Jose Mourinho da sanırım rakibin zayıflığını dikkate alarak bu sezon ilk kez bir maça üçlü savunmayla başladı. İlk kez bir resmi maçta 11’de forma giyen Levent Mercan sol stoper oynadı. Kostic’le Samuel kanat bek olarak görev yaptılar. Tadic’se 3-4-1-2’de Dzeko-Nesyri ikilisinin arkasında on numara rolündeydi. Kağıt üzerinde Mourinho’ya yeni bir şeyler denediği için belki bir kredi verilebilir. Ancak dünkü maç çok başarılı bir deneme miydi, o tartışılır elbette. (Hürriyet)
"YA EDIN DZEKO OLMASAYDI"
Tayfun Bayındır: Mourinho, zayıf Hatay’a karşı 90 dakika 3-5-2 oynadı. Bu sistemde o beşlinin ortasında yaratıcı bir ayağa ihtiyacınız var. Çift santrfor ile oynarken bu yaratıcı ayağın Edin Dzeko olması, herhalde son ihtimaldir. Yine bu sistemde iki kanat oyuncusunun çok aktif olması, kanatlardan sürekli top getirip orta yapması beklenir. Dzeko onu da yaptı. Savunmadan top çıkarttı, pas istasyonu oldu, top dağıttı, asist yaptı, ha bir de penaltı kaçırdı. Tüm bunları tek başına 39 yaşındaki bir oyuncu yapar, diğerleri de oynuyormuş gibi davranırsa, kazandığınız bir maç sonrasında protesto edilmeniz son derece doğaldır. (Milliyet)
"BU SİSTEMDE ISRAR ETMEK GEREK"
Engin Kehale: Mourinho, Levent’i üçlünün soluna koyarak Amrabat’ın stoperlerin arasına girmesini engellemiş, Tadic’i biraz daha içe çekerek kanatları Kostic ve Osayi-Samuel’e emanet etmişti. Özellikle baskı noktalarında daha etkin olan bu sistem, Dzeko’nun İnter dönemindeki gibi çift santrfor performansından da kâğıt üzerinde fayda sağlayabilirdi. Eminim ki Fenerbahçeliler takımı çok daha önde görmeyi, oyunu rakip kaleye taşımayı ister ama kabul edelim ki Mourinho’nun kafasındaki oyun planı rakibi merkezde sıkıştırmaya yönelik. Bu konuda geri adım atacağını da hiç sanmıyorum. (Hürriyet)
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