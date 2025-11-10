Eski hakemler Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Burada en önemli hata...'

Süper Lig'de 12. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray ile olan puan farkını bire indirdi. Müsabakanın ardından beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında, maçın tartışmalı pozisyonları yorumlandı. İşte eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran'ın pozisyonlarla ilgili değerlendirmeleri.

17. dakikada Asensio'nun Carole'ün kafasına müdahalesi kart gerektirir mi?

Bülent Yıldırım: Bu top tam orta seviyede. Yani 'ayak topu' da diyemeyiz, 'baş topu' da diyemeyiz. O anlamda kimin faul yaptığı konusunda takdir hakemin. Asensio, kontrolsüz hareketinde rakibe temas ettiğini hissettiği anda dizini büküyor. Pozisyon hücum faul ve sarı kart gerekmeliydi.

Deniz Çoban: Topa göre pozisyon alan bir oyuncu var ve onun kafasını oraya kadar eğdiğini gören ve ona rağmen ayağıyla hamle yapan diğer oyuncu var. Hakem kararına saygı duyacağım ama hakemin bir kararı yok. Ben hakemin faul verdiğini de görmüyorum burada. Bu pozisyon kale vuruşuyla başladı. Burada bir faul var. Faulü yapan oyuncu Fenerbahçeli oyuncu. Kramponunun vidalarıyla rakibinin en hassas yerine, yani kafasına temas ediyor ve ciddi risk alıyor. Bu hareketin kafaya yapılması nedeniyle futbolcunun dizini kırıyor olmasının bir önemi yok bence. Benim için bu ciddi faullü oyundan kırmızı kart olsa daha doğru olurdu.

Bahattin Duran: Burada bir faul çalınmadı. Çok net bir şekilde hakemin faul vermesi gerekirdi. Ben de sarı karta daha yakınım. Asensio topa odaklı. Riskli bir şekilde yükseliyor ama ayağını çok çok yukarı kaldırmamış. Sarı kartı kabul ederdim. Kırmızı gösterse 'Hakem o şekilde değerlendirmiş' derdim. Benim açımdan faul ve sarı kart en doğru karar olurdu. Burada en önemli hata hakemin bunu hiçbir şekilde fark etmemesi ve faul düdüğü çalmaması.

78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Denswil'in yüzde yüz sarı kart görmesi gerekirdi. Bunu da kaçırıyorsanız futbol anlayışınızı ben sorgularım.

Deniz Çoban: Topun nereye gittiği ve oyuncuların konumundan bağımsız söylüyorum; Denswil burada bir kere oyunu bozuyor, sportmenlik dışı davranıyor. Rakibe ve oyuna karşı saygısızlık yapıyor. Tamam topa vurmuş atmış taca ama sol ayağını açıp Kerem'e niye bu hamleyi yapıyorsun?

Bahattin Duran: Çok net bir sarı kart. Faulle birlikte kaçmış bu da.

88. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Kendi arkadaşından sekerek gelen top doğal konumdaki eline çarpıyor. Devam kararı son derece doğru

Bülent Yıldırım: Beklenmedik top takım arkadaşından sekip gelmiş. Teması, oyuncunun hiçbir şekilde engelleme sonucu yok. Doğal konumda. Devam.

Bahattin Duran: Doğal konumdaki eline gelmiş. Devam kararı son derece doğru.