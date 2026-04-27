Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: '2 Brezilyalı Fenerbahçe'yi yaktı'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

"HARAKİRİ"

Ebru Kılıçoğlu: Son dönem derbilerinde görmediğimiz kadar ofansif bir futbolla başlıyor maç. İki takım da bir an önce topu rakip ağlara yollamak istiyor. Bu dağınık bir futbol ve stres yaratıyor önce sahada… Nitekim, bu tablo bir penaltı kazandırıyor Fenerbahçe’ye. Ama 13. dakikaya denk gelmesinden mi bilinmez Talisca kaçırıyor penaltıyı. Bu aynı zamanda kırılma anı… Zira Fenerbahçe sahayı güzelce rakibine, özellikle de 40’daki ilk golün sahibi Osimhen’e bırakıyor… 67’de Galatasaray lehine çalınan penaltı, Fenerbahçe’de Talisca’nın çıkardığı kılıcı, Ederson’un takımının karnına sapladığı an oluyor… Zira hakemin kulağına fısıldadıkları, kırmızıyı getiriyor! 67’de Barış Alper penaltı atışını, 83’teyse Torreira maçın başından beri kovaladığı golü ağlara yolluyor. Şampiyonluğa ortak olmak için gelen Fenerbahçe, derbiden harakiri yaparak ayrılıyor… (Cumhuriyet)

"TORREİRA - LEMİNA MASADAKİ ÇAYIMI DA ÇALDI!"

Uğur Meleke: Büyük turnuvaların-dev maçların kaderini genelde orta sahalar belirler. Orta sahayı ele geçiren bu maçları kazanır çoğunlukla. Dün Galatasaray orta sahasında öyle bir Torreira-Lemina performansı izledik ki, her boşluğa koştular, her döneni topladılar, her sahipsiz topu çaldılar. Torreira ikinci yarının ilk bölümünde vitesi öyle bir seviyeye çıkardı ki, öyle çok top çaldı ki, bir ara önümdeki çayı da çalmış olabilir diye geçirdim içimden! (Hürriyet)

"İFLASIN RESMİDİR!"

Ömer Üründül: Haftalardır çok kötü futbol oynayan ve çok yetersiz teknik adama sahip Fenerbahçe'nin dün gece istediği neticeye alabilmesi bana göre çok büyük tesadüflerin bir arada oluşmasıyla mümkün olabilirdi.

Çünkü iki takım arasında Tedesco yüzünde çok büyük fark var. İsmail gibi milli takımda mükemmel oynayan bir futbolcu, bu tip zor bir maçta yedek kulübesinde. Talisca'nın yürüyecek hali yok. Kante zaten normal tempoda kendini idare etmeye çalışıyor. Bir Guendouzi daha ne yapabilir ki. Sonuçta da farklı bir yenilgi göz göre göre geldi.

Ederson herhalde Türkiye'den gitmek istiyor o belli. Ama bu yenilgi o kırmızıya bağlanmasın çünkü zaten Fenerbahçe, Talisca ile 10 kişi oynuyordu. Yönetimin en büyük affedilmeyecek hatası, Karagümrük maçının gecesi Tedesco'nun biletini kesmemekti. Şimdi ikincilik de büyük ölçüde tehlikede. (Sabah)

"GALATASARAY GÜÇ VE OYUN FARKIYLA!"

Güntekin Onay: Açık ve bir şekilde vurgulamak gerekirse Galatasaray, hem mental, hem teknik hem de fiziksel olarak üstün olan ve kazanmayı hak eden taraftı. Victor Osimhen olağanüstü eforla oynadı ve zor bir gole imza attı. Lucas Torreira ve Mario Lemina orta alanda kusursuza yakın bir futbol oynadılar. Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Yunus Akgün de son derece etkiliydiler.

2 BREZİLYALI FENERBAHÇE'Yİ YAKTI

Böylesine önemli bir maçta skor 0-0 iken Anderson Talisca, zaten takımını 10 kişi oynattığı yetmiyormuş gibi penaltıyı da dışarı vurdu. Türkiye’de futbolla biraz ilgilenen herkes Talisca’nın penaltıyı kalecinin soluna vuracağını biliyor. Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında son saniyedeki hatalı çıkışıyla 2 puanı rakibe hediye eden kaleci Ederson da dün kendini oyundan acemice attırıp arkadaşlarını yalnız bıraktı ve Fenerbahçe 10 kişi kalınca maç ve sezon o dakikada bitti. (Hürriyet)

"GALATASARAY KAZANMAYI HAK ETTİ"

Osman Şenher: Bu derbinin tartışılacak hiçbir yanı yok. Okan Buruk ve talebeleri Fenerbahçe’den daha iyi hazırlanmışlar. Oynanan futbola bakıyoruz; 12.dakikada Talisca’nın kaçırdığı penaltıdan sonra maç tamamen Galatasaray’a döndü.

Osimhen’e ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Bu çocuk çok özel bir futbolcu. Rakip kim olursa olsun, defansı kötü hırpalıyor, tutulması imkansız bir futbolcu. Sakatlıklardan dolayı bu sezon 15 maç oynamadı, demek ki tüm maçlarda oynamış olsa Cim Bom haftalar önce şampiyonluğunu ilan edecekti.

Sonuçta derbide sinirlerine hakim olan takım ev sahibi ekipti. Sarı-lacivertliler daha çok hırs yapmış; bu da sahaya yansıdı. Kaleci Ederson bu yüzden kırmızı kart gördü. (Milliyet)