Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçını değerlendirdi: 'Zorla maça çıkmışlar gibi bir görüntü vardı'

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray-Gaziantep FK maçı, 1-1 sona erdi. Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi.

"GALATASARAY YÜZDE 46 İLE KAZANIYOR!"

Uğur Meleke: Galatasaray, Kasım-Aralık-Ocak’ta 15 resmi maça çıktı. Bunların 8’ini kazandı. Türkiye Kupası’nı çıkarırsak bu istatistik 13’te 6’ya, yani yüzde 46’lar düzeyine iniyor. Süper Lig’in son üç yılının şampiyonu, bu sezonunun da lideri için oldukça zayıf bir oran bu.

Peki 1 Kasım’dan itibaren Galatasaray’ın yaşadığı bu istikrarsızlığın sebebi ne? Tabii ki futbolda sonuçları asla tek bir gerekçeyle açıklayamazsınız; ancak bence başat faktör, Galatasaray kadrosunun sığlığı.

Dün Galatasaray 73’te kalesinde golü görene kadar Okan Buruk kulübesine başvurmadı. Gol sonrası ilk değişikliği (takımın üçüncü sol beki olan) Kazımcan, ikincisi de takımdan bugün ayrılsa pek kimsenin itiraz etmeyeceği Ahmed Kutucu oldu. Önündeki iki Şampiyonlar Ligi maçı için Okan Buruk’un elindeki kadro bu. Ancak sonrası için hem merkez orta sahaya, hem de ön tarafa ciddi takviye ihtiyacı var Galatasaray’ın. (HÜRRİYET)

"FUTBOLCULAR FARKINDA DEĞİL"

Osman Şenher: Sezon başından beri takımlarını bu kadar destekleyen bir taraftar görmedim. Ama şu an Galatasaraylı futbolcular işin farkında değil. O taraftarın desteğini kaybediyorlar. Ve nitekim Gaziantep golü attıktan sonra futbolcuları ıslıklamaya başladılar. İnşallah futbolcular bu mesajı almıştır.

Sinyaller kötü, takım koşamıyor, basamıyor, doğru dürüst paslaşamıyor, kaleye isabetli şut atamıyor. Bunun yanında rakibine bol bol pozisyon veriyor. Bana sorsanız dün gece maçı Gaziantep kazansaydı, sürpriz olur muydu, kesinlikle olmazdı.

Forvetteki Sane, Barış ve Yunus’un aralarındaki uyum ve anlaşma bitmiş. Doğru dürüst final pasları veremiyorlar. Icardi pozisyonlara girdi, iyi niyetle mücadele etti ama Osimhen bu akşam geliyor bundan sonrası ne olur onu bilmiyorum. (MİLLİYET)

"TAÇ ATIŞINDAN MEDET UMMAK!"

Mehmet Ayan: Okan Buruk, maç önü Fenerbahçe ve Fethiye maçlarının stat atmosferlerinden şikayetçi oldu. Evinizdeydiniz hocam; o soğukta binlerce insan sizi destekledi. Görmeyi hak ettikleri ilk yarıdaki rezil futbol muydu?

Ne İlkay ne Lemina sertlik gösterebildi. Gözler Torreira’yı aradı. Reaksiyon gücü sıfıra yakın bir orta sahada 35.5 yaşındaki Maxim’e bol alan bırakır, kenarda Yusuf’un top almasına önlem almaz, Ogün’e hiç pres yapmazsan topu kalenden alırsın işte! Sonra da 3. sol bekinin taç atışlarından gol bulma umudunla puana şükredersin.

Geçen hafta aynı saatlerde Osimhen’in, dün de Torreria’nın olmaması takımın oyununu bu denli etkiliyorsa, sezon başında 150 milyon Euro’luk bonservis harcamasını niye yaptınız diye sorarlar yöneticilere! Tribün de sordu! Diyebilir misiniz ki protestolar haksız! (HÜRRİYET)

"TEHLİKE BÜYÜK!"

Levent Tüzemen: Özellikle kartviziti golcü olan İcardi'nin biri kafayla, biri de karşı karşıya kaçırdığı golleri şaşkınlıkla izledim. Az ama öz hücum eden Antep takımı, Bayo ile bir kontratak sonucu Galatasaray'ı avladı. Demek ki İcardi, 3 gün arayla 2 tane üst üste maçı oynayacak zihinsel ve fiziksel yapıya sahip değil. İyi ki Osimhen dönüyor. Yoksa Galatasaray, gol yollarında büyük sıkıntı yaşamaya devam ederdi.

Galatasaraylı oyuncuların ruh haline baktığımız zaman, maçı kazanmaktan çok yorgunluktan mı yoksa bıkkınlıktan mı bilinmez, zorla maça çıkmışlar gibi bir görüntü vardı. Yunus, eski etkinliğinden çok uzaktı.

Çarşamba gecesi Atletico Madrid maçına Galatasaraylı futbolcular bu ruh haliyle çıkarlarsa ve yeterince savunma anlamında birbirlerine destek yapamazlarsa korkarım farklı bir yenilgi ortaya çıkabilir. (SABAH)