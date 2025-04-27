Eski hakemler Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Her şeyi VAR'a bırakırsanız hakemlik yapmayın'
Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta yorumladı.
7' Semih Güler'in hamlesinin ardından yerde kalan Dzeko penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?
- Bahattin Duran: UEFA standartlarına göre VAR'ın çağırmaması doğru. Ama pozisypn penaltı.
- Bülent Yıldırım: Zaman zaman kelimeler kifayetsiz kalıyor. Her şeyi VAR'a bırakırsanız hakemlik yapmayın. Net bir penaltı.
- Deniz Çoban: Bu bir dikkatsiz hareket. Hareketlerinize dikkat etmek zorundasınız. Ama burada ayak kalmıyor ve ayak kayıp geçiyor. Bu bir penaltı. Hakem bunu kaçırabilir, penaltı kararı vermeyebilir ama maç içinde verdiğiniz kararların dengesi olmalı. Hakemin faul değerlendirmeleri standardın çok altındaydı.
43' Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi doğru mu?
- Bahattin Duran: Talisca elle oynadı. Gol iptali doğru.
- Bülent Yıldırım: Doğru bir tespit. İptal kararı doğru.
- Deniz Çoban: Gol iptali doğru.
56' Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile bulduğu golün iptal edilmesi doğru mu?
- Bahattin Duran: Buna bir şey diyemeyiz. Milimetrik bir pozisyon. Teknolojinin verdiğini kabul ettik.
- Bülent Yıldırım: Diyecek bir şey yok. Saygı duymaktan başka bir şey yapamayız.
- Deniz Çoban: Teknolojinin çıkardığı sonucu kabul etmek zorundayız.
60' Viana'nın hamlesinin ardından Dzeko yerde kaldı ve penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?
- Bahattin Duran: En önemli kanıtım iki el var, oyuncu tek ayak üzerinde, oyuncu sağlam duramıyor. Net penaltı ve kırmızı kart.
- Bülent Yıldırım: Viana etkili bir itme yaptı. Bu pozisyon bariz gol şansı. Bu pozisyon bütün kriterleri karşılıyor. Net penaltı ve net bir kırmızı kart. VAR müdahale etmeliydi. Hakemler VAR üzerinden maçı yönetmeye çalışıyor.
- Deniz Çoban: Bu maçta bir tane penaltı olacaksa o buydu. VAR itmelere karışmıyor ama iki elle itme olduğu zaman VAR karışabiliyor. Bruno kırmızı kart, net penaltı.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?
- Bahattin Duran: Penaltı.
- Bülent Yıldırım: Sadece penaltı.
- Deniz Çoban: Saçma bir hareket. O elin orada ne işi var? Dikkatsiz bir hareket. Buradaki etki mi bariz, 3 dakika önceki pozisyon mu daha bariz? VAR'ın buna değil, öncekine karışması gerekirdi. Buradaki standart ne? Penaltı veren hakeme itiraz edemem.
Etiketler: #hakem #fenerbahçe #gaziantep fk
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