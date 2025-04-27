Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho hep tersini yapıyor'
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını yorumladı.
"ÖNCE KÖTÜ SONRA İYİ"
Hilmi Türkay: "Mourinho G.Antep’te uzun süredir bir arada oynamayan 8 futbolcuyla maça başladı. Bu isimleri bize yeniden hatırlattığın için teşekkürler hocam! Ama maç içinde gördüm ki bazıları topu unutmuş! Mourinho kadroyla çok oynadı, iskeleti oluşturamadı. Egosu çok yüksek! Gaziantep FK, ligin iyi mücadele eden 3-4 takımından biri. Kutluyorum Selçuk İnan’ı. Maxim’in golüne şapka çıkartılır. Sarı-Lacivertliler her zaman olduğu gibi ilk yarıda yine kötü performans sergiledi. İkinci devre ise Fenerbahçe adı gibi büyük oynamaya başladı. 4 dakika içinde 3 gol attılar. Elbette kolay iş değil. Zoru başardılar. Şimdi F.Bahçe-Beşiktaş derbisine odaklanacağız." (Cumhuriyet)
"MOURİNHO HEP TERSİNİ YAPIYOR"
Ömer Üründül: Mourinho'nun Gaziantep'te sahaya sürdüğü ilk 11'e hiç şaşırmadım. Alışılmış bir tablo. Yine değişik bir kadro ve yine 4'lü defanstan 3'lü defansa dönüş. Bu dönüşler bir sezonda kaç defa gerçekleşmişti sayamadım!
İkinci devrede Mourinho, İsmail'i çıkarıp sahaya En-Nesyri'yi sürdü. Yenik durumdasın, risk alacaksın. İlerde yorgun Dzeko ile çift santrfor En-Nesyri. Onların arkasında güçsüz Talisca ve de Mourinho'un gözardı ettiği ve işi bırakmış İrfan Can. Orta sahada bir tek Fred var. Bu aslında galip durumdaki takımın cezayı kesmesi için çok elverişli bir ortam. Ama yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin takımlarının yüzde 80'ini çok güçsüz buluyorum. Antep kapandı, kontratak deneyemedi.
Mourinho'ya her zamanki 2 eleştirimi tekrarlayayım. Günümüz futbolunda kadro istikrarı ve sistem çok önemli. O bunun tam tersini uyguluyor. Ayrıca Oğuz, 3'lü defans düzeninde istenilen performansı veremez. (Sabah)
"İKİNCİ YARI KARAKTER KOYDULAR"
Güntekin Onay: Jose Mourinho, Gaziantep deplasmanında Kayseri maçından 8 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Ayrıca Portekizli teknik adam 3-5-2 formasyonuna da geri dönüş yaptı. Maça iyi başlayan ve golü bulan Gaziantep karşısında ilk yarım saatlik bölümde bocalayan Fenerbahçe’de sadece Dzeko, hücumdaki aksiyonların içindeydi.
Mourinho çok şanslı, elinde geniş bir kadro var ve kulübeden sahaya çok önemli oyuncuları sürebiliyor. Gaziantep veya diğer takımlar bunun 10’da 1’i kadar sahip değil. Dün Fenerbahçe, ilk 30 dakikanın ardından dominant bir futbol oynadı. Ancak 4 dakikada gelen 3 golde de şans faktörü yanındaydı. En Nesyri-Dzeko ve Talisca aynı anda sahadayken; Fenerbahçe orta sahayı bu kadar boşaltmışken Gaziantep’in bu kadar mahkum oynaması ve orta sahayı kaybetmesi Fenerbahçe’nin maçı çevirmesinde en önemli etkendi. (Hürriyet)
"EDİN DZEKO LİDERLİĞİN NE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Gürcan Bilgiç: Kendine özel 'garipliklerin' hüküm sürdüğü, 'ikiyüzlü' bir maç izledik aslında. Edin Dzeko'nun yorgun pasını yakalayıp, golü attı Gaziantep. Sonrasında da adam adama eşleşmeler ile Fenerbahçe takımının tüm rüzgârını aldı.
Bu tempo ve sertlik ikinci yarıdaki En- Nesyri hamlesiyle birlikte Fenerbahçe'yi öne, Gaziantep'i de kendi sahasına itti. Ve tartışılan isim "Sazı çalmaya" başladı; Edin Dzeko.
55'te En-Nesyri'ye attırdığı gol santimle ofsayta takıldı. Sonrasında galibiyet golünü attı. Maçın fişini çeken atakta Oğuz Aydın'ın önüne öyle bir top bıraktı ki; "Hadi istediğine attır golü" mesajını da verdi peşine. İyi oyuncu ile "Büyük futbolcu" arasındaki fark Dzeko... Abide sezonunda, liderlik neymiş onu da gösterdi. (Sabah)
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