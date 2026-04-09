Eski hakemler Göztepe - Galatasaray maçını yorumladı: 'Penaltı verse saygı duyardım ancak...'

Trio ekibi, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1'le geçtiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı.

Galatasaray'ın attığı gol öncesi verilen faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir faul, benim açımdan kararda herhangi bir şüphe yok.

Deniz Çoban: Çok net, oyuncu topa hakim, top siyahlı oyuncunun. Topu saklama hakkı var. Topla rakip arasına girdiği an Göztepeli oyuncu dikkatsiz davranıyor, net bir faul.

Bahattin Duran: Deniz Çoban ile aynı fikirdeyim. Top Sallai'nin önünde, onun topu. Topla rakibi arasına sağ ayağını sokarak normal bir müdahalede bulunuyor. Devamında da Göztepeli oyuncu dikkatsiz bir hamle yapıyor. Faul doğru bir karar.

Asprilla'nın yerde kaldığı ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Kafa mücadelesinde bir ihlal görmüyorum. Kalecinin mücadelesinde ise penaltı verse saygı duyardım ancak bu haliyle baktığımda nizami bir çarpışma olmadığı kesin. Tamamen hakemin yorumuna kalmış bir durum. Ben hakemin kararına saygı duyuyor ve devam kararı doğru diyorum.

Deniz Çoban: Kafa topu mücadelesinde bir ihlal yok ancak göz ardı edilebilir bir temas yok sanki kalecinin hareketinde. Asprilla'nın yetişme şansı olabilir. Hakemi eleştirmemekle birlikte kalecinin pozisyonunda penaltı verse daha doğru olabilirdi.

Bahattin Duran: Havaya yükselen bir oyuncuyu iterseniz bozulabilir ama burada Göztepeli oyuncu da Asprilla'nın arkasından yükseliyor, elini de Asprilla'nın belinin üstüne koyuyor, itmiyor. Bir ihlal söz konusu değil. Dirseğini koyuyor ama itmiyor. Eğer ben orada itmeyi görseydim dirseği açılsaydı eliyle itseydi o zaman penaltı derdim çünkü havadaki oyuncuya yaptığınız itme hareketi bozar. Bence bir ihlal söz konusu değil. Sonrasında kalecinin yaptığı harekette de bir sorun yok. Kontrolsüz bir kayma olsa başka ama kontrolsüz müdahalede top başka yere gitmiş, Asprilla'nın yetişme ihtimali de yok. İki harekette de ihlal yok, devam kararı doğru.