Beşiktaş, eksik rakiplere karşı kazanamıyor!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 22:56

Güncelleme: 15.03.2025 - 22:56

Süper Lig'de 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı.

Beşiktaş, bu maçlarda iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı.

İŞTE O MAÇLAR

0-1 - Konyaspor

1-2 - Gaziantep FK

0-0 - Samsunspor

1-3 - Kasımpaşa

1-1 - Trabzonspor

KONYA'DA BİR İLK!

Öte yandan 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez 9 kişi kalan rakibine karşı kaybetti.