Beşiktaş, eksik rakiplere karşı kazanamıyor!
Beşiktaş, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı.
Süper Lig'de 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı.
Beşiktaş, bu maçlarda iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı.
İŞTE O MAÇLAR
0-1 - Konyaspor
1-2 - Gaziantep FK
0-0 - Samsunspor
1-3 - Kasımpaşa
1-1 - Trabzonspor
KONYA'DA BİR İLK!
Öte yandan 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez 9 kişi kalan rakibine karşı kaybetti.
Etiketler: #beşiktaş #konyaspor #süper lig
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