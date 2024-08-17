Eski hakemler Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Icardi'nin golünden önce faul var mı?

Yayınlanma: 17.08.2024 - 10:19

Güncelleme: 17.08.2024 - 10:19

Süper Lig'in 2. hafta maçında Galatasaray'ın, Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında tartışıldı.

Eski hakemler Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım tartışmalı poziyonları değerlendirdi.

BARIŞ ALPER-YUSUF ERDOĞAN POZİSYONU

Bahattin Duran: "Hava topu mücadelesi gibi görünüyor ilk başta ama top Yusuf'un kontrolünde, ayağından sekip havaya yükselecek, Yusuf'un odak noktası top, Barış Alper'in ayağa müdahalesi sarı kart."

Bülent Yıldırım: "Tespiti çok zor. Şu anlamda zor; Yusuf hava topuna odaklanmış, Barış Alper topa çıkıyormuş izlenimiyle topuğunu basmış. Bu kontrolsüz bir faul ve sarı kart."

ADİL-ICARDI POZİSYONU

Bülent Yıldırım: "Top oyunda mı, oyunda. Adil'in müdahalesi adil değil. Çapraz koşuyu atıp rakibi itti. Abdülkerim'in faulünün daha ağırını yaptı. Topsuz alanda faul ve ilaveten sarı kart."

Bahattin Duran: "Top yok. Oyuncu neden yapıyor bunu? Nizami şarj mı, değil."

Deniz Çoban: "Net bir faul, net bir sarı kart. Hakem bunu atlamamalı."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN FAULÜ

Bülent Yıldırım: "Kerem zamanlama hatasının farkında. Güç transferi yapsa bacağını kırmasa kırmızı kart olur. Kendini kısıyor. Net sarı kart."

Bahattin Duran: "Sarı kart. Yaralayıcı değil, güç transferi yok, gergin bacakla değil, kramponun yanıyla basıyor. Sarı kart."

Deniz Çoban: "Kramponun vidasıyla basmıyor, tabanı gelmiyor, yanı geliyor, yani ayağının içiyle basıyor. Sarı kart."

MAURO ICARDI'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: "VAR neden geldi? Çok açık ve bariz bir hatayı düzeltmek için. VAR'ın amacı, en doğru kararı vermek değil. Senelerdir söylüyoruz ama her zaman olmuyor. VAR müdahalesi yanlış. Elinizde net kanıt varsa çağırırsınız. Torreira ayağını uzattı ya, ayağının kenarıyla topa vuruyor. Topa vurmadan Aleksic'in ayağına vurdu net bir şekilde, o zaman kanıt olur. Bu öyle bir pozisyon değil. Hakemin devam ettirme kararı doğruydu. Bu tip pozisyonlara VAR kesinlikle karışmaz. Defalarca seyrettik. Çok ortada bir pozisyon. Hakem sahada faul verse kabul ederdim, hakemin ilk verdiği devam kararı daha doğru."

Bülent Yıldırım: "VAR karışamaz, tartışılacak hiçbir şey yok. Hakemin devam kararı doğruydu. Çelme yok, arkadan darbe yok. Ayağını koyup topa temas etmeye çalışıyor. İki oyuncu top için mücadele ediyor. Devam kararı doğruydu."

Deniz Çoban: "Tartışmaya açık bir karar var, fauldür değildir, sana göre bana göredir. VAR'ın kanıt olarak göstereceği bir durum yok. VAR müdahalesi yanlış. Devam kararı daha doğruydu."