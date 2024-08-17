Okan Buruk, Galatasaray'da 100. maçına çıktı!
Galatasaray, ligin ikinci haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken Okan Buruk da sarı kırmızılı takımda teknik direktör olarak çıktığı 100. maçından galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaştıkları Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.
Bu karşılaşma Okan Buruk için de özel bir anlam taşıyordu. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray kariyerindeki 100. maçına çıktı.
77 GALİBİYET, 10 BERABERLİK
Sarı kırmızlı takımın başında 100 maça çıkan Buruk, 77 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Galatasaray Okan Buruk ile rakip kaleleri 230 kez havalandırırken, 94 kez gol yedi. Okan Buruk, sarı kırmızılı takım ile 2 kez şampiyon oldu, bir kez de Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Galatasaray'ın evladı, sarı kırmızı renklere gönül veren Teknik Direktörümüz Okan Buruk takımımızın başında 100. resmi maçına çıktı! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2024
100 yalnızca bir sayı değil; tutkuyla, emekle ve kalpten bağlılıkla örülmüş bir yolculuğun sembolü!
Seninle daha nice 100'lere, yeni… pic.twitter.com/VcpSYNlU8N
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