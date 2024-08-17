Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Şampiyon takım gibi oynadı ama...'

Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:57

Güncelleme: 17.08.2024 - 09:57

Galatasaray, Süper Lig'in 2. maçında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: "Galatasaray, oyunda zorlandığı anlarda bireysel kaliteyle skoru alabilen bir takım. İlk yarıdaki kornerlerden tehlike yaratılamamasının ardından 59. dakikada bir kornerin dönüşünde topu önünde bulan Barış Alper, 0.08 gol beklentisiyle vurduğu şutta takımını tekrar öne geçirmeyi başardı. Bu şut, maçın son dakikalarına kadar sarı kırmızlıların ikinci yarıda kaleyi yokladığı tek denemeydi. Haftalar ilerledikçe ve şampiyonluk yolundaki rakipleri Konya’ya geldikçe bu galibiyetin önemi daha iyi anlaşılacak." (Hürriyet)

'SARA PAHALI TRANSFER'

Levent Tüzemen: "Okan hocanın bu doğruları G.Saray'a galibiyeti getirdi ancak oynanan oyun, Young Boys maçlarına yeter mi? Okan hoca, iki yıl şampiyonluktan sonra kararlarında daha güçlü olmalı! Örneğin; 1-Kaan Ayhan'dan sağ bek yaratmayı artık hata olarak görüyorum. Çünkü Kaan çabuk oyuncu değil, geriye dönemiyor. G.Saray'ın yediği golde önce Kerem'in hatası vardı ama Kaan da yerini kaybetmişti. Konyaspor tüm ataklarını Kaan'ın bölgesinden yapmaya özen gösterdi. Jelert artık ilk 11'de olmalı. Çünkü Danimarkalı oyuncunun çabukluğu kanatları da rahatlatır. 2-Sara pahalı bir transfer. Top tekniği, sahanın her yerine ayak basması, tek pas oynaması göze hoş geliyor. Okan Hoca, takımın Sara'yı kabullenmesini sağlamalı ve oyuncunun daha etkili hale gelmesine destek olmalı. Ayrıca kornerleri Sara kullanmalı. 3-G.Saray orta sahaya bir oyuncu daha almalı. Kerem Demirbay, asla alternatif olamaz çünkü çok pas hatası yapıyor, gereksiz faullere imza atıyor. 4-Abdülkerim, Hatay ve Beşiktaş maçlarına göre daha iyiydi. Ama basit ve risksiz oynadığında çok daha verimli olur." (Sabah)

'388 GÜNDE 70 MAÇA ÇIKAN ADAM'

Uğur Meleke: "Dünün kahramanı bir başka kanat adamı, Barış Alper Yılmaz oldu. Barış, 2023 Temmuz’unda Zalgiris-Galatasaray maçında açtığı sezonu, 2024 Temmuz’unda Hollanda-Türkiye müsabakasında bitirdi. Ancak hiç yorgunluk belirtisi göstermeden yeni sezona transit geçiş yaptı adeta! Yanlış hesaplamıyorsam, son 388 günde tam 70’inci resmi maçına çıktı dün Barış. Ve 388 günde 70’inci maçının kaderine direkt tesir etti milli futbolcu." (Hürriyet)

'KEREM AKTÜRKOĞLU SATILMAMALIDIR'

Zeki Uzundurukan: "Galatasaray, Konyaspor deplasmanında oyunun hücum yönünde şampiyon takım gibi oynadı. Ama savunma tarafında çok kötüydü. Yenilen gol, Galatasaray gibi büyük bir takıma yakışmadı. Oyuna çok iyi başlayan bir Kerem Aktürkoğlu izledik. Daha ilk dakika 'Bu Kerem bugün gol atar' diye düşündüm… İcardi 'Al da at' dedi ama orada olmak, kusursuz zamanlama ile pozisyonun içinde olmak başka bir seviye. Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncu, şampiyonluk yolunda hep bir artıdır. Çünkü yürekli oynar, takımı ateşler; her sezon gol ve asist toplamında çift haneli rakamlara ulaşır. O yüzden Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın demirbaş oyuncusudur ve satılmamalıdır." (Fotomaç)