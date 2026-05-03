Eski hakemler Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Maçta izlerken çok net kırmızı demiştim ama...'

Trio ekibi, Galatasaray'ın deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olduğu maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Eski hakemler maçtaki 2 pozisyonda fikir ayrılığına düştü.

19' Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Çok küçük, belirli belirsiz bir temas olabilir başına. Burada herhangi bir ihlal söz konusu değil. Dolayısıyla devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Ayakla oynama mesafesine kafasını sokmuş Osimhen. Topuğu çok hafif temas ediyor. Teması hissedince biraz abartmış Osimhen ama burada ihlal söz konusu değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Osimhen'in aleyhine bir endirekt serbest vuruş kararı verilmesi gerekirdi.

32' Mouadjilmadji'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: O kadar net bir faul ki. Sallai'nin sarı kart görmesi gerekir.

Bülent Yıldırım: Kesinlikle faul ve sarı kart verilmesi gerekir. Hakem kaçırdı bunu.

Deniz Çoban: Net bir faul atlandı, bence de sarı kart.

60' Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Jakobs'un şutunda top rakibin koluna temas ediyor ancak kol yapışık. Dolayısıyla devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Tamamen doğal bir şekilde gelip kapanmış. Burada ihlal yok.

Deniz Çoban: Bence de ihlal yok.

63' Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Mouadjilmadji'nin dizi Günay'ın koluna gelmese el topa gitmeyecekmiş gibi hissediyorum ben. Bu nedenle ben Marius'un faul yaptığını düşünüyorum. Maçta izlerken çok net kırmızı demiştim.

Bülent Yıldırım: Günay Güvenç kaymış, risk almış, kollarını genişletmiş... Kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum, hakemi kutluyorum.

Deniz Çoban: Bahattin hocamın analizinde dizin kola geldiğini görüyorum ama orada Günay faul yapmış olmuyor mu kolunu yukarı kaldırarak? El yoksa faul var o zaman bana göre. El oraya kalkmış, oyuncu da oraya takılıyor ve sendeliyor. Benim açımdan da burada kırmızı kart doğru bir karar.

71' Samsunspor'un 3. golü öncesi ofsayt var mı?

Bahattin Duran: Mutlaka ve mutlaka bu pozisyona çizgi gelmeliydi çünkü sonunda gol oldu. Ben buna ofsayt diyemem ama mutlaka çizgi de gelmeliydi.

Deniz Çoban: Çizgi neden çizilmemiş olabilir? Bir tane seçenek var; VAR'a göre bu atak başlangıç fazı içinde değil. VAR'a göre atak başlangıç fazı içinde olmayan bir pozisyon için çizgi çizilir mi, çizilmez. Bu da pozisyonu atak başlangıç fazı içinde değerlendirmeyerek hata yapmış ama çizgi çizmeyerek hata yapmamış. Benim öngörüm bunu atak başlangıç fazı içinde değerlendirmedi ama öyleydi. Bir ofsayt değerlendirmesini hak ediyordu bu pozisyon.

Bülent Yıldırım: Tüm bu olasılıklardan dolayı bunu biz bilemeyiz.