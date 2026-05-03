Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk havasına girip kepenk indirmiş'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

"KARİZMA KAZASI"

Ebru Kılıçoğlu: Kazanacak ve şampiyon olacak… İlk maçtan itibaren liderlik koltuğuna yerleşen ve hiç kalkmayan Galatasaray’ın, Samsunspor deplasmanı için “evdeki hesabı” bu. Çarşıya uymuyor… Zira Galatasaray’da çok önemli üç eksik var: Uğurcan, futbol hırsı ve konsantrasyon…. Samsunspor ise, konuğunun tam aksine gayet hırslı, hazır ve puan almak için sahaya çıkmış durumda… Galatasaray 9’da Yunus ile bulduğu ilk gol hariç oyuna etki edemiyor. Samsunspor ise sık sık Galatasaray savunmasını gafil avlamayı başarıyor. Ki bunların 4 tanesi ağlara kavuşuyor (22’ ve 71’ Mouandilmadji, 57’ ve 82’ Ndiaye). Bunda Günay’ın; adeta “Ben daha da bu takımda kalmayacağım” dedirten bir hatayla 63’te oyundan atılmasının etkisi büyük. Galatasaray’ın mağlubiyeti onu lider koltuğundan kaldırmıyor, iddiasından da koparmıyor ama karizmasının hasar gördüğü doğru… (Cumhuriyet)

"SAMSUN DERS VERDİ"

Bülent Timurlenk: Torreira, Trabzon deplasmanının ilk yarısında da böyle kötüydü, adam kaçırdı, pas hatası yaptı ve kötü olduğu günde takımını hep bir ayağı çukurda bırakan Davinson da Uruguaylı orta sahaya eşlik etti. Osimhen de bir gereksiz feykle rakibin ilk golünün başlangıcını yaparken, verdiği geri pasla da Günay'ın atılmasına sebep oldu.

Thorsten Fink'in son 3 maçını kazanan takımı, "Mayıslar sizin olabilir ama burası da bizim evimiz" futbolu oynadı. 4 kez arka arkaya şampiyonluğu ilan için gidip kalesinde 4 gol görüp, puan farkının 4'e düştüğü akşamda sezonun 4. mağlubiyetini almak yeteri kadar ekşi… (Sabah)

"FUTBOLLA ŞAKA OLMAZ"

Osman Şenher: Ben böyle bir umursamazlık görmedim. Yunus’un ilk yarıda attığı gol harikaydı ama oyunun akışına baktığınız zaman Samsun’un her an gol atabileceğini görebiliyorduk. Sallai’nin sağ kanadı zaten otoban oldu. Bir de buna Sanchez çanak tuttu. Karadeniz ekibinin her atağı gol tehlikesi oluşturdu.

Lider takımı bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Peki haftaya Antalya maçı garanti mi? Veya futbolda garanti diye bir şey var mı?

Bilemiyorum, futbolcular ve hoca ne düşünüyor. Ama ne düşünüyorlarsa yanlış!

Yanlış şeyler oluyor Galatasaray’da. Çok havalanmak iyi bir şey değil. Faturası ağır olur. Dilerim bu maçtan gerekli dersler alınmıştır. Yine söylüyorum, Antalya ve Kasımpaşa maçları kolay geçmeyecek. (Milliyet)

"HEMEN KAMPA ALSIN!"

Levent Tüzemen: Derbi galibiyetinden sonra adeta Galatasaraylı futbolcular, şampiyon olmuş havasına girip, resmen kepenk indirmiş.

Samsun, etkili hücumlarıyla Galatasaray'a sahayı dar etti. Bu duruma Okan Buruk'un müdahale edecek şansı yoktu. Çünkü Okan hocanın elinde imkânı olsa 11 oyuncuyu da değiştirirdi. Atandan tutana kadar herkes derbi zaferi rehaveti içinde hareket etti. Bu yenilgi utanılacak bir mağlubiyet olarak tarihe geçecek.

Farklı yenilgi nedeniyle utandıranlar utansın! Okan hocaya öneriyorum; İstanbul'a dönüşte tüm takımı Antalya maçına kadar Kemerburgaz'da kampa alsın. (Sabah)

"ÖYLE CİDDİYE ALACAKSIN Kİ YAŞAMAYI..."

Mehmet Ayan: Futbol fena halde hayata benzer. Nazım Hikmet’in dediği gibi “öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı...” Trabzonspor ensende gibi, Fenerbahçe önünde gibi oynayacaksın bu oyunu... Derbiyi kazandın, iş bitmedi... Taraftara açık idmanla, kupa sana verilmedi.

Samsunspor bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı. Aslanlar gibi oynayıp aslanı perişan etti sahada. İlk yarıda bölüm bölüm rakibi zor durumda bırakan Galatasaray, ikinci yarıya Lucas Torreira’sız çıkmak zorunda kalınca, sert Samsunspor oyunu belirginleşiverdi. Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleye geçen Günay Güvenç’in kırmızı kartıyla biten maç tarihi farka giderken herkesin kafasında aynı sorular vardı... Maç mı seçiyorlar, maça niye gelmemişler, çok mu eğlenmişler, hiç mi Samsun çalışmamışlar...

Antalyaspor maçında vuslata erilir ama bu maç bazı kelleleri alır Galatasaray’da. (Hürriyet)