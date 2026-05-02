Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: 'Beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara...'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsunspor mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçının ardından Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında, "Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize ‘Maç satıyorsunuz’ diyorlar. Galatasaray'ı ezerek yendik, bütün Türkiye gördü!" dedi.

Yıldırım ayrıca "Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar, sineklerle uğraşmıyor. Onlar muhatabım olamaz!" açıklamasında bulundu.