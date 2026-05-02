Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: 'Beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara...'

2.05.2026 23:37:00
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi. Yıldırım, "Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsunspor mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı. 

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçının ardından Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında, "Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize ‘Maç satıyorsunuz’ diyorlar. Galatasaray'ı ezerek yendik, bütün Türkiye gördü!" dedi.

Yıldırım ayrıca  "Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar, sineklerle uğraşmıyor. Onlar muhatabım olamaz!" açıklamasında bulundu.

PFDK'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a ceza! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a verilen cezayı duyurdu.
Yüksel Yıldırım'dan iddialı sözler: 'Galatasaray şampiyonluk turu düşünmesin' Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 32. haftasında konuk edecekleri Galatasaray hakkında konuştu. Yıldırım, "Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin. Biz onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Antalyaspor maçında kutlasınlar" ifadelerini kullandı.
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaş maçı itirafı: 'Aileme ve anneme küfürler edilince...' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta aileme ve 101 yaşındaki anneme küfürler edildi. Ben o gün çılgına döndüm. Benim annem yatalak. Allah uzun ömür versin. Aileme küfürler edilince çıldırdım" dedi.