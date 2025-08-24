Trabzonspor'dan Süper Lig'de 3'te 3: Trabzonspor 1-0 Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo mavililer 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 39. dakikada geldi.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Oleksandr Zubkov'un ortasında kale sahasında seken topa arka direkte Stefan Savic kafa vuruşunu yaptı ve bordo-mavililer karşılaşmayı 1-0 kazandı.

TRABZONSPOR'UN GOL Ü VAR'DAN DÖNDÜ

Kazeem Olaigbe'nin pasıyla topla buluşan Wagner Pina, sağ iç kulvardan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Abdullah Yiğiter topu çıkardı.

Pozisyonu takip eden Felipe Augusto kale sahası ön çizgisinin birkaç adım gerisinde topa ilk hamleyi yaptı ve meşin yuvarlağı havalandırarak Abdullah'tan sıyrıldı. Daha sonra sağ çarprazdan dar açıdan sağ ayağıyla vuruşunu yapan Augusto, topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Hakem Ali Yılmaz, VAR tavsiyesi ile yaşanan pozisyonu izledi. Augusto'nun vuruşu esnasında kale dibinde bulunan Paul Onuachu'nun ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

SAVIC'TEN BİR İLK

Antalyaspor ağlarını havalandıran Stefan Savic, Nisan 2021'den (Atletico Madrid formasıyla) bu yana ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR'DA TARİFE DEĞİŞMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı üç maçını da 1-0'lık skorlarla kazandı. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor'u ve Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, bu maçın ardından Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Antalyaspor ise ligde ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Olaigbe, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Antalyaspor: Abdullah, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Bünyamin, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 1-0 Antalyaspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

89' SARI KART | Antalyaspor'da Mert Yılmaz, Mendy'e yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

84' Trabzonspor'da Zubkov oyundan çıkarken Arif dahil oldu.

82' Antalyaspor'da Mert Yılmaz, Bünyamin'in yerine oyuna dahil oldu.

79' Antalyaspor serbest vuruşta etkili geldi. Ceza sahasına yapılan orta Okay'a çarpıp kornere gitti.

78' Trabzonspor çok etkili geldi. Zubkov ortaladı, Paul Onuachu Visca'ya indirdi. Edin Visca ceza sahasının içinden gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

76' Trabzonspor sol kanattan etkili geldi. Mustafa, Visca'ya verdi. Visca kaleyi düşündü, top kaleci Abdullah'ta kaldı.

75' Antalyaspor'da Cvancara oyundan çıktı yerine Poyraz Yıldırım dahil oldu.

70' Trabzonspor'da Olaigbe ve Augusto oyundan çıkarken Ozan ve Visca dahil oldu.

66' Kaluzinski ve Güray Vural'ın oyuna dahil olmasıyla Antalyaspor topu Trabzonspor yarı alanına daha çok yıktı.

62' Antalyaspor'da Veysel Sarı oyundan çıkarken yerine Giannetti dahil oldu.

61' Antalyaspor etkili geldi Storm'un şutunda Uğurcan topu güçlükle kornere çeldi.

59' Antalyaspor, ikinci yarıda daha etkili. Trabzonspor ceza sahasında art arda pozisyonlar yakalıyorlar.

58' Nikola Storm'un ortasında Okay topu son anda kafasıyla kornere doğru uzaklaştırdı.

56' Antalyaspor'un maçtaki ilk isabetli şutu Nikola Storm'dan geldi. Uzaklardan denediği sert şutu Uğurcan kurtardı.

55' Wagner Pina uzaklardan kaleyi iyi gördü. Vurduğu sert şut az farkla üstten auta gitti.

51' Trabzonspor, Felipe Augusto ile hızlı atakta pozisyon yakaladı. Ceza sahasına girer girmez sap çaprazdan şutunu çeken Augusto'nun şutu savunmadan kornere gitti.

50' Antalyaspor'da Güray Vural arka direkte topu boş ağlara gönderemedi. Aut!

46' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Trabzon'da ilk yarıya 4 dakika ilave edildi.

44' GOL İPTAL | Trabzonspor'un ikinci golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

41' GOL | Trabzonspor Felipe Augusto ile farkı ikiye çıkardı.

39' GOL | Savic, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

33' SARI KART | Trabzonspor'da Batagov sarı kart gördü.

22' Antalyaspor kısa paslarla çıkmaya çalışırken Mustafa Eskihellaç ile topu Trabzonspor kaptı. Felipe Augusto'un ayağına gelen topta oyuncu kaleyi denedi. Top yandan auta gitti.

18' Kullanılan korner sonrası seken topa Olaigbe vurdu. Top az farkla auta gitti.

17' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Antalyaspor savunmasından büyük bir hata geldi ve top kaptırıldı. Daha sonra Felipe Augusto topu Paul Onuachu'ya çevirdi. Şut son anda gole giderken savunmaya çarptı ve kornere gitti.

15' Trabzonspor Olaigbe ile sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına girip kaleyi denedi ancak top savunmadan kornere çıktı. Yardımcı hakem de daha sonra bayrağını kaldırdı. Karar ofsayt

13' Mücadelede şu ana kadar toplamda 1 şut çekildi. O şut da Trabzonspor'dan gelip isabet bulmadı.

8' Sağ kanatta Zubkov topla buluştu. İçeri çevirdiği pozisyonda Olaigbe meşin yuvarlağa gerekli vuruşu yapamadı. Antalyaspor tehlikeyi uzaklaştırdı.

5' Zubkov, Felipe Augusto'nun önüne doğru boş durumdaki sağ kanada bir top yolladı. Felipe Augusto yetişemedi savunma müdahale etti.

2' Trabzonspor etkili başladı. Serbest vuruş sonrası seken topta Zubkov kaleyi denedi top üstten auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.