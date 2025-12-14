Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tammy Abraham'dan Trabzonspor açıklaması: 'Böyle bir maçta 10 kişiyle...'

Tammy Abraham'dan Trabzonspor açıklaması: 'Böyle bir maçta 10 kişiyle...'

14.12.2025 23:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tammy Abraham'dan Trabzonspor açıklaması: 'Böyle bir maçta 10 kişiyle...'

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Tammy Abraham, 3-3 berabere biten Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların ilk golünü atan Tammy Abraham, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ SAVAŞTIK BUGÜN"

Mücadeleyi değerlendiren Abraham, "Ben takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Trabzon'un ne kadar zor olduğunu söylemişlerdi, zor bir deplasman burası. İlk 25 dakika çok iyi pres yaptık, çok iyi fırsatlar yakaladık. 3 gol attık. Sonrasında futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Ufak hatalar yaptık, yapmasaydık çok daha puanımız olabilirdi bu sezon ama takımımla gurur duyuyorum, iyi savaştık bugün" dedi.

Açıklamalarına devam eden İngiliz golcü, "Takımımızda iyi kalpli, savaşan oyuncular var. Taraftarlarımız bunu görmüşlerdir. Bugün kazanabilirdik ama bazen böyle olabiliyor. Biz sürekli savaşıyoruz. Ben savaşı bırakmayan, pes etmeyen biriyim. Defans olur, hücum olur; sürekli olarak takıma yardım etmek istiyorum. Bugün çok fazla savaştık. Böyle bir maçta 10 kişiyle mağlup olmadık" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #beşiktaş #trabzonspor #tammy abraham

İlgili Haberler

Sergen Yalçın'dan maç sonu tepki: 'Futbol değil tiyatroydu'
Sergen Yalçın'dan maç sonu tepki: 'Futbol değil tiyatroydu' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 berabere biten Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fatih Tekke'den hakeme eleştiri: Nedenini açıkladı!
Fatih Tekke'den hakeme eleştiri: Nedenini açıkladı! Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Beşiktaş'tan VAR hakemi tepkisi: 'Güç transferi olmayan bir yerde...'
Beşiktaş'tan VAR hakemi tepkisi: 'Güç transferi olmayan bir yerde...' Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, 3-3 berabere biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.