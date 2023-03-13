Eski hakemler yorumladı: Başakşehir - Beşiktaş maçındaki kırmızı kart doğru mu?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:21

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 07:21

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'a galibiyet'i getiren golleri 15. dakikada Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Masuaku attı.

Başakşehir'de Adnan Januzaj, rakip ceza sahası önünde Gedson Fernandes'e yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Yayıncı kuruluşta Trio programının yorumcuları Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban kırmızı kart pozisyonunu yorumladı.

İşte yapılan yorumlar...

Seçim Demirel: Bu pozisyonda oyuncu her ne kadar kazara bir kayma sonucunda bu müdahaleyi yapmış olsa da turunculu oyuncu ayağını bükülü bir şekilde topla oynuyor ve devamında ayağını kaldırarak hareketine devam ediyor. Bana göre net bir kırmızı. VAR için de açık bir kanıt var, sundu da. Bütün işleyişi doğru olarak yorumluyorum.

Deniz Çoban: Maçın yardımcı hakemi Serkan Tokat. Dün Göztepe - Pendik maçında da görev almıştı. O maçta da bir VAR müdahalesi var. O pozisyonu izleyince 'doğru bir VAR müdahalesi değil' dedim, Serkan buradan bir ceza almıştır diye düşündüm. Bu maça atandığını görünce şaşırdım. Tamamen iki farklı görüş var: Oyuncu kazara çarptı, oyuncu ayağını ayağını kurtaramazdı. Diğeri oyuncu ayağını kurtarabilir şeklinde. Burada kullanacağımız kriter şu: Oyuncu bu teması engelleyebilir miydi, engelleyemez miydi? Bu bir hakem kararı. Hakem bu pozisyonu gördü, izledi, bu şekilde değerlendirdi. İlk pozisyonda avantaja bırakıp devam ettirdi. Karar doğru.

Bülent Yıldırım: Ciddi faullü oyunda neye bakılıyor? Niyet, şiddet, ayağının neresiyle, oyuncu sağlığında tehdit oluşturmasına. Video hakem tekniği konusunda baktığınızda hakem Leicester - Chelsea maçındaki gibi düşündü. Verilen kırmızı kartın doğru olduğunu düşündüm.