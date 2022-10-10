Eski hocası Mustafa Kaplan'dan Altay Bayındır için flaş sözler: '30 milyon Euro eder'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:47

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü sahasında 5-4 yendiği karşılaşmada eleştirilen kaleci Altay Bayındır'ın eski hocası Mustafa Kaplan açıklamalarda bulundu.

"JESUS ARKASINDA DURMALI"

Sporx'e konuşan Kaplan, "Altay, Türk futbolu için değerli bir isim. Ligimizde Türk kaleci oynatayan takımlar belli. Hem Fenerbahçe'ye hem dem milli takıma uzun yıllar katkı verecek. Bir hatayla Altay'ı kaybetmemek lazım. Ankaragücü'nde birlikte çalıştık. Ekstra antrenmanlar yapan bir kaleciydi. Önünde uzun yıllar var. Fenerbahçe ve Jesus arkasında durmalı" dedi.

"ALTAY 30 MİLYON EURO EDER"

Öte yandan Kaplan, doğru zaman geldiğinde Altay Bayındır'ın Avrupa'da büyük bir takıma gideceğine inanıyor. Deneyimli teknik direktör, "Altay Bayındır'ın doğru zaman geldiğinde transferi de gerçekleşebilir. Eğer Uğurcan Çakır 30 milyon Euro ediyorsa Altay da o rakamı eder. Dediğim gibi zamanı geldiğinde Fenerbahçe'ye büyük paralar kazandırarak Avrupa'nın yolunu tutabilecek kapasitede bir kaleci" diyerek sözlerini tamamladı.