Eski kural geçerli olacak: TFF, harcama limitlerindeki kararını iptal etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etmişti. TFF gündem olan bu kararını geri çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ettiği kararı geri çekti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma devam edecek.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal ederek, kulüplerin limit dahilinde kalmasını zorunlu tutmuştu.
Talimatnameye, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur" şeklindeki Geçici Madde 25 eklenmişti.
Etiketler: #TFF #Harcama limiti #iptal
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