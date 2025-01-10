Yabancı VAR hakemlerinin TFF'ye maliyeti belli oldu!
Türk futbolunda 'yabancı VAR' dönemi geçen sezonun ardından yeniden başlamasıyla, yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin Euro olacağı iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklarken, yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.
HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin Euro olacağı belirtildi.
AYLIK 18 BİN EURO
Yabancı VAR hakemlerin ortalama 2 bin Euro maaş alacağı belirtilirken, 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin Euro'yu buluyor.
Uçuş maliyetleri, konaklama ve diğer masrafların gözönüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin Eurol'uk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı.
TFF, yabancı VAR'ın ligin ikinci yarısından itibaren kullanılacağını geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi duyuruyla açıklamıştı.
Etiketler: #TFF #var hakemi #maliyet
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