Yabancı VAR hakemlerinin TFF'ye maliyeti belli oldu!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:58

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:59

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklarken, yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin Euro olacağı belirtildi.

AYLIK 18 BİN EURO

Yabancı VAR hakemlerin ortalama 2 bin Euro maaş alacağı belirtilirken, 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin Euro'yu buluyor.

Uçuş maliyetleri, konaklama ve diğer masrafların gözönüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin Eurol'uk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı.

TFF, yabancı VAR'ın ligin ikinci yarısından itibaren kullanılacağını geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi duyuruyla açıklamıştı.