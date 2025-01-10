Yabancı VAR hakemlerinin TFF'ye maliyeti belli oldu!

Türk futbolunda 'yabancı VAR' dönemi geçen sezonun ardından yeniden başlamasıyla, yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin Euro olacağı iddia edildi.

Yabancı VAR hakemlerinin TFF'ye maliyeti belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklarken, yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin Euro olacağı belirtildi.

AYLIK 18 BİN EURO

Yabancı VAR hakemlerin ortalama 2 bin Euro maaş alacağı belirtilirken, 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin Euro'yu buluyor.

Uçuş maliyetleri, konaklama ve diğer masrafların gözönüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin Eurol'uk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı.

TFF, yabancı VAR'ın ligin ikinci yarısından itibaren kullanılacağını geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi duyuruyla açıklamıştı.


Etiketler: #TFF #var hakemi #maliyet

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