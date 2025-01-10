Adı siyah beyazlı ekiple anılıyordu: TFF'den Beşiktaş'a Montella cevabı!

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Vincenzo Montella isminin geldiği, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise duruma sıcak bakmadığı iddia edildi.

Adı siyah beyazlı ekiple anılıyordu: TFF'den Beşiktaş'a Montella cevabı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:41

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının teknik direktör arayışı sürüyor.

Yerli ve yabancı birçok hocayla temasta olan siyah-beyazlılarda sürpriz bir gelişme yaşanmış ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da adı gündeme gelmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre geçen gün TFF'ye ziyarette bulunan Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konuyu da görüştü.

Serdal Adalı'nın Hacıosmanoğlu'na "Montella'nın iki takım çalıştırma fikrine ne dersiniz?" diye sorduğu belirtildi.

Hacıosmanoğlu ise net bir şekilde bu duruma sıcak bakmayacaklarını ifade etti.

Beşiktaş için böylece Vincenzo Montella defteri açılmadan kapanmış oldu.


Etiketler: #Vincenzo Montella #serdal adalı #İbrahim Hacıosmanoğlu

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