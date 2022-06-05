Eski milli futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

Samsunspor'un efsane oyuncularından Celil Sağır'ın, kalp krizi geçirdiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 19:13
Eski milli futbolcu Celil Sağır kalp krizi geçirdi
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Samsunspor'un efsane futbolcularından Celil Sağır, kalp krizi geçirdi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Celil Sağır samsunspor kalp krizi

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