Eski milli sporcu Sema Arzu Lermi Doğanhan kimdir? Sema Arzu Lermi Doğanhan neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:16

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 15:16

Türkiye Kürek Federasyonu, eski milli sporculardan Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, İzmir'in Foça ilçesinde Reha Necla Midilli Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan 51 yaşındaki Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Sema Arzu Lermi'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ESKI MİLLİ SPORCU SEMA ARZU LERMİ DOĞANHAN KİMDİR?

Türkiye Kürek Federasyonu'nun eski milli sporculardan olan Sema Arzu Lermi Doğanhan, İzmir’in Foça ilçesinde Reha Necla Midilli Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yapıyordu.

SEMA ARZU LERMİ DOĞANHAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Türkiye Kürek Federasyonu'nundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin eski milli sporcularından Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak Sema Arzu Lermi Doğanhan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın yarın Foça Fatih Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'a götürülerek defnedileceği belirtildi.

Eski milli sporcu Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



