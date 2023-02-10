Türkiye Güreş Federasyonu: 5 sporcumuz daha hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı açıklamada enkaz altında kalan 5 sporcunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:06
Türkiye Güreş Federasyonu: 5 sporcumuz daha hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sonrası 8 evladımız enkazdan kurtarılmış, 4 evladımız vefat etmiş ve 4 evladımızın ise enkaz altında olduğu bilgisini güreş federasyonu olarak camiamız ile paylaşmıştık. Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş’ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman’ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.”


Türkiye Güreş Federasyonu sporcu Kahramanmaraş depremi

İlgili Haberler

Ukraynalı arama ve kurtarma ekibi, Hatay'da deprem çalışmalarına başladı

Ukraynalı arama ve kurtarma ekibi, Hatay'da deprem çalışmalarına başladı
Evinde depreme yakalanan yurttaş: Ailecek birbirimize sarıldık

Evinde depreme yakalanan yurttaş: Ailecek birbirimize sarıldık
AFP foto muhabiri depremdeki yürek yakan fotoğrafı anlattı: 'Çek, çek, çocuğumun resmini çek' dedi

AFP foto muhabiri depremdeki yürek yakan fotoğrafı anlattı: 'Çek, çek, çocuğumun resmini çek' dedi

En Çok Okunan Haberler