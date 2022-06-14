Eski NBA oyuncusu Delonte West'in dilencilik yaptığı iddiası

14 Haziran 2022 Salı, 15:50

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ABD'de gündeme oturdu.

Eski Cleveland Cavaliers yıldızı Delonte West'in Alexandria şehrindeki bir otoyolda dilencilik yaparken görüntülendiği ileri sürüldü.

Daily Mail'in haberine göre, Delonte West, elinde bir karton ile ABD sokaklarında dilencilik yapıyor. Haberde, basketbolseverlerin eski oyuncunun sağlığından endişe duyduğu belirtiliyor.

"BİPOLAR BOZUKLUK YAŞIYOR"

West'in erkek kardeşi, 2016 yılında Daily Mail'e verdiği röportajda Delonte'nin bipolar bozukluktan muzdarip olduğunu söylemişti.

"Delonte West deli değil, uyuşturucu kullanmıyor" diyen Dimitri West, "Aklından tam olarak ne geçiyor bilmiyorum ama size güvende olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Ailem ona piyasadaki en iyi profesyonel yardımı sağlamaya çalışıyor" diye konuşmuştu.

LEBRON JAMES'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Boston Celtics, West'i 2004 yılının NBA Draftı'nda 24. sıradan seçmişti. Eski basketbolcu NBA kariyerinden önce St. Joseph's Üniversitesi basketbol takımının yıldız oyuncusuydu. ABD'li oyuncu NBA'de ise Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks takımlarının formasını terletti.

Delonte West ile LeBron James, 2008-2010 yılları arasında üç sezon Cleveland Cavaliers'ta takım arkadaşlığı yapmıştı. Washington doğumlu 38 yaşındaki oyuncu, 2011-12 sezonunun ardından NBA'e veda etmişti.