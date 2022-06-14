Golden State Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i mağlup eden Golden State Warriors, seride öne geçti.
Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i ağırladığı serinin 5. maçını, son çeyrekteki oyunuyla kazandı.
Warriors'ı galibiyete, 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Andrew Wiggins ve 21 sayı kaydeden Klay Thompson taşıdı.
Yüzde 31,8 isabetle 16 sayı ve 8 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry'nin, 233 maç süren üç sayılık basket atma serisi sona erdi.
Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart 20 sayı ve Jaylen Brown 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.
Warriors, Celtics'in sahasında oynanacak serinin 6. karşılaşmasını kazanırsa şampiyon olacak.
Video Haberler
- Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları
- Euro/TL'de artış sürüyor
- 'Reis’e operasyon çekiliyor'
- “siz bu ülkede eğrinin, doğrunun, farkındaysanız...
- Polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi
- Akşener:“büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum
- Yüksel Ustahüseyin cinayetinde çok sayıda tutuklama
- Hatay’da Suriyeliler çoğaldı
- 'Çıplak vatandaş' sorununun sebebi ne?
- Toz boya fabrikası alev alev yandı: 1 saatte söndürüldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Helikopter kazasındaki soru işaretleri