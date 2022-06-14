NBA yıldızı Montrezl Harrell hapis cezasıyla karşı karşıya
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen Montrezl Harrell, uyuşturucu bulundurma nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya.
ABD'li basketbolcu Montrezl Harrell, uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor. Polis kontrolü sırasında arabasında uyuşturucu bulunan yıldız oyuncu, hapis cezasıyla karşı karşıya.
NTV Spor'un haberine göre, 28 yaşındaki oyuncu, 12 Mayıs'ta sabah 10.00 sularında trafik kurallarını ihlal etmesiyle bir Kentucky eyalet polisi tarafından durduruldu. Polisler uyuşturucudan şüphelenirken Harrell, üzerinde bir miktar bulundurduğunu itiraf etti. Ancak arabada yapılan inceleme sonrası 3 kilo uyuşturucu bulundu.
YILIN EN İYİ ALTINCI ADAMI ÖDÜLÜ
D sınıfı bir suç olarak ilk kez yargılanan Montrezl Harrell, 1-5 yıl arası hapis ve 10 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.
Kariyerinde Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Houston Rockets ve Los Angeles Clippers formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2020'de Yılın En İyi Altıncı Adamı seçilmişti.
Serbest oyuncu konumundaki Harrell, geçen sezon Charlotte Hornets formasıyla 14 sayı ve 7 ribaund ortalamaları tutturdu.
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