Eski öğrencisi Roma'dan Jorge Jesus itirafı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Portekiz Ligi ekiplerinden Belenenses'teki eski öğrencilerinden Roma, Portekizli hoca ile ilgili ilginç bir anısını anlattı.

"10 FARKLI LİGİN MAÇINI İZLETTİ"

ESPN'e konuşan Brezilyalı eski futbolcu, "Belenenses'e transfer olduğumda Jorge Jesus'un kim olduğunu bilmiyordum. Sıkıcı bir adam gibi duruyordu. Beni bir kez evine davet etti. Akşam yemeği yiyecektik. Evinde 10 tane televizyon vardı. 10 farklı ligin maçı yayınlanıyordu. Akşam yemeği yedik, bir şey söylemedi. Sonra bana 'Hadi oturma odasına gidelim' dedi. 10 televizyon gördüğümde şaşırdım ve bana 'Burada, 10 farklı ligin hepsini göreceksin, sonra sana nasıl oynamanızı istediğimi açıklayacağım.' dedi. Sonra ben, "Bayım, uyumak istiyorum." dedim. Bana, "Hayır, uyumaya vaktin yok, nasıl olursan ol seni antrenmana çıkarırım." dedi. Tüm maçları izledim ve şafakta evinden ayrıldım. Tabii, ertesi gün idmana gitmedim" dedi.

"BAŞKA TAKIMLAR DİNLENİRKEN BİZ ANTRENMAN YAPARDIK"

Portekizli çalıştırıcının kendisine çok şey öğrettiğini belirten Roma, "Bana çok şey öğreten bir adamdı. Teknik, taktik olarak, futbol kariyerim boyunca en çok bilgi edindiğim hocaydı. O, teknik ve taktik anlamında en iyisiydi. Birinci sınıftı. Beni zorluyordu ama çok iyi bir hocaydı. Antrenmanlara ve maçlara çok takıntılıydı. Başka takımlar otellere gittiğinde dinlenirken, biz sabahları antrenman yapmaya gidiyorduk" ifadelerini kullandı.