Eski takım arkadaşından Lionel Messi itirafı: İddiaları yalanladı!
Arjantinli eski futbolcu Javier Mascherano, yıldız oyuncu Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Mascherano, antrenmanlarda Messi'ye sert müdahalelerde bulunmadıkları yönündeki iddiayı yalanladı.
Javier Mascherano, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu.
Messi ile yapılan antrenmanlarda sert girmemekle ilgili yaygın bir efsaneyi yalanladı. YouTube kanalı 'Shoot for Love'da katıldığı röportajda, "Messi'ye sert giremediğimiz doğru değil" dedi.
Mascherano, "Eğer kazanmak istiyorsanız, en iyi oyuncuya dikkat etmek zorunda değilsiniz" diyerek, Barcelona ve Arjantin milli takımı döneminde Messi ile paylaştığı antrenman deneyimlerini anlattı. Mascherano, Messi'nin oyunu değiştiren yeteneği sayesinde antrenmanları nasıl etkilediğini de vurguladı:
"Barcelona'da kısaca oynadığımız turnuvalarda, bazen maçları bitirmek istediğinde beş gol atarak maçı bitirirdi. Takım kurar ve antrenmanı erken sonlandırırdı."
"EĞER MESSİ BR SAVUNMACI OLSAYDI..."
Ayrıca, Mascherano, Messi'nin savunma yeteneklerine de değindi. Arjantinli eski oyuncu, "Eğer Messi bir savunmacı olsaydı, muhtemelen dünyanın en iyilerinden biri olurdu. Ona karşı dribbling yapmak imkansız. Barcelona'da bire bir oynadığımızda, onu geçmek mümkün olmuyordu. Leo mükemmel bir savunmacı" dedi.
Mascherano, antrenörlük kariyeri hakkında da düşüncelerini paylaştı:
"Antrenör olmak tamamen farklı. Top sizde değil ve karar veremiyorsunuz. Futbol, futbolcuların oyunudur. Onlar karar verir. Ben onlara seçenekler sunabilirim"
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