Lionel Messi durdurulamıyor: Kariyerindeki 46. kupayı kazandı!

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, Supporters' Shield (Taraftarlar Kupası) finalinde karşılaştığı Columbus Crew'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Arjantinli yıldız Lionel Messi bu zafer ile kariyerinin 46. kupasını kazandı.

Lionel Messi durdurulamıyor: Kariyerindeki 46. kupayı kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:46

Inter Miami, MLS'te Columbus Crew'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Lionel Messi performansıyla göz doldurdu.

Supporters' Shield'i kazanan Inter Miami'de Arjantinli yıldız Lionel Messi, kariyerinin 46. kupasını aldı.

34 MAÇTA 47 GOLE KATKI

Karşılaşmada iki gol kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon ABD ekibiyle 17. golünü attı.

Inter Miami ile toplamda 34 maça çıkan Messi, 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #lionel messi #inter miami #Supporters' Shield #Şampiyon

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